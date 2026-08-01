Lokomotiva u završnici slomila Istru i odnijela sva tri boda iz Pule

U sadržajnoj i golovima bogatoj utakmici prvog kola HNL-a odigranoj u subotu na pulskom stadionu "Aldo Drosina", nogometaši zagrebačke Lokomotive pobijedili su domaću Istru 1961 sa 3-2 (2-1).

Za domaću momčad je dvostruki strijelac bio danski napadač Emil Frederiksen (30, 58), a za Lokomotivu su golove postigli Grk Athanasios Triantafyllou (26), Crnogorac Dušan Vuković (42) i Ivan Katić (90).

Utakmicu u Puli sudio je Patrik Pavlešić iz Duge Rese.

Od 21 sat Gorica je domaćin Osijeku, a u nedjelju će prvo kolo biti zaključeno utakmicama Varaždina i Hajduka (18.30 sati) te Rijeke i Rudeša (21.00 sat).

Unatoč vrućini i teškim uvjetima za igru, mlada momčad Istre 1961, s prosjekom od samo 21 godine, te nešto iskusnija gostujuće Lokomotive, uspjele su prikazati dopadljiv nogomet. Čak 33 udarca prema vratima u završnoj statistici, od toga 11 unutar okvira, sedam Istrinih i četiri Lokomotivina, najbolje pokazuju kako se igralo na Drosini.

Novi trener pulske momčadi, 52-godišnji Španjolac Javier Cabello izveo je ofenzivno orijentiranu momčad, a to je već u početku utakmice donijelo uzbuđenja pred Lokomotivinim vratima. U središtu zbivanja bio je 23-godišnji Ivan Šaranić, čiji su udarci bili stalna prijetnja gostujućem vrataru Josipu Posavcu koji je u 13. minuti obranio i opasan pokušaj 17-godišnjeg juniorskog hrvatskog reprezentativca Nika Škafara Žužića.

Nakon potrebne stanke za osvježenje, Lokomotiva se "probudila". Momčad Nikice Jelavića je u 26. minuti, u prvoj ozbiljnijoj situaciji pred golom Istre došla do vodećeg pogotka. Iz slobodnog udarca je u kazneni prostor ubacio Marko Pajač, Istrina obrana je loše reagirala pa se lopta idealno dokotrljala do Grka Athanasiosa Triantafylloua koji je snažnim udarcem sa 12 metara svladao Franka Kolića.

Domaći navijači nisu morali dugo čekati na izjednačenje. U 30. minuti se odlično po lijevom krilu probio Škafar Žužić, povratnom loptom pronašao Emila Frederiksena, a danski napadač ju je preciznim udarcem od vratnice poslao u mrežu.

Samo dvije minute poslije Puljani su se veselili prvijencu 17-godišnjeg Nika Škafara Žužića u HNL-u, koji se s lijevog boka odlučio za prodor prema sredini, gdje si je oslobodio prostor za udarac i sa 20-ak metara je pogodio gornji desni kut Lokomotivinog gola. No, glavni sudac Patrik Pavlešić je na sugestiju VAR-a pregledao snimku i uočio Frederiksena koji se nalazio u zaleđu, ali i u vidnom polju gostujućeg vratara, te je zbog toga poništio gol.

U 43. minuti je Lokomotiva ponovno povela, golom iz gotovo identične situacije kao što je bila ona u kojoj je Istra ostala bez vodstva. Dušan Vuković je primio loptu na lijevoj strani nešto izvan kaznenog prostora te krenuo prema sredini. Kad je došao na 20-ak metara, preciznim je udarcem pogodio donji lijevi kut i svladao Kolića a vodstvo Lokomotive.

Istrini nogometaši su od početka drugog dijela krenuli po izjednačenje, a do njega su stigli u 58. minuti. Veći dio posla napravio je Ivan Šaranić koji je prošao kroz Lokomotivinu obranu i sa desetak metara iskosa snažno opalio. Posavec je odbio, ali je prvi na loptu dotrčao Frederiksen i lakoćom pogodio nebranjenu mrežu.

Vratar Lokomotive bio je najzaslužniji što njegova momčad nije upala u rezultatski zaostatak, jer je u 72. minuti sjajnom paradom obranio još jedan Šaranićev dalekometni projektil, a u 78. minuti je obranio i Jaganjčev udarac iz kaznenog prostora.

I kad se činilo da će dvoboj u Puli završiti remijem, Lokomotiva je u 90. minuti došla do pobjede. Nakon udarca iz kuta Ivan Katić je glavom pucao iz neposredne blizine, a u prvi mah se činilo da je Kolić to uspio zaustaviti. Glavni sudac nije dosudio pogodak, ali je na sugestiju VAR-a išao pregledati snimku, koja je nedvojbeno pokazala da je lopta punim obujmom prešla gol-crtu pa je dosuđen pogodak za goste.

U preostalom vremenu, pulska momčad nije uspjela stvoriti izgledniju priliku za izjednačenje.