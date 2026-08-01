Superračunalo izračunalo Dinamove šanse za Ligu prvaka, hrvatski prvak visoko kotira

Dinamo se prema novim statističkim projekcijama nalazi među momčadima s najvećim izgledima za ulazak u ligašku fazu Lige prvaka. Analitička platforma Football Meets Data objavila je procjene nakon završetka drugog pretkola, a hrvatski prvak zauzima visoko mjesto među kandidatima za plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje.

Prema njihovim simulacijama, Dinamo ima 54,6 posto mogućnosti za dolazak do ligaške faze Lige prvaka. Ispred njega trenutačno su samo grčki AEK, kojem se daju izgledi od 62,6 posto, te norveški Viking s 58,3 posto.

To reach the 🔵 UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.



Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.



🇭🇷 Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.



PO… pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026

Posebno je zanimljivo da se među vodećim klubovima nalazi iako svoj europski put počinje tek u trećem kvalifikacijskom krugu. Razlog za tako visoku poziciju leži u procjeni da je momčad iz Maksimira veliki favorit protiv litavskog Kauno Žalgirisa, što je značajno utjecalo na rezultate računalnih simulacija.

Dinamo je prema tim prognozama bolje pozicioniran od brojnih poznatih europskih klubova. Iza njega su, između ostalih, škotski Celtic s 53,1 posto izgleda, austrijski LASK s 46,5 posto te Crvena zvezda kojoj se daje 32,7 posto šansi.

S druge strane, Kauno Žalgiris nema prevelike izglede za prolazak do završne faze natjecanja. Litavskom predstavniku simulacije daju tek 3,5 posto mogućnosti da izbori mjesto među 36 klubova u ligaškoj fazi Lige prvaka.

Ipak, iz Football Meets Data upozoravaju kako trenutačni poredak nije konačan. Velik utjecaj na procjene imat će ždrijeb posljednjeg, četvrtog pretkola koji će biti održan u ponedjeljak. Upravo protivnik kojeg klubovi dobiju u završnoj rundi kvalifikacija mogao bi potpuno promijeniti njihove šanse.

Dinamo svoj dvoboj protiv Kauno Žalgirisa otvara u utorak na Maksimiru, dok je uzvratni susret na rasporedu tjedan dana kasnije u Litvi. Ako prođe dalje, hrvatski prvak izborit će posljednju prepreku na putu prema ligaškoj fazi Lige prvaka.