Što sad čeka Sinovčića? Bio je u Remetincu, a očito je još uvijek jako moćan

Bitka za Nogometni savez Zadarske županije završila je neriješeno, po 16 glasova dobili su Jurica Buljat i Reno Sinovčić, uz jedan nevažeći listić, što znači da ćemo pobjednika dobiti na ponovljenim izborima. Prema propozicijama, na tim ponovljenim izborima kandidati ne bi smjeli biti ni Buljat ni Sinovčić, iako ima i onih koji drukčije tumače pravila, pa je sve još moguće. Ovaj "remi" ipak bi puno više trebao značiti strani koju su držala "zadarska dica", koju su osim kandidata Jurice Buljata podržali i legendarni vatreni Subašić, Vrsaljko, Modrić, Livaković... Ovaj remi za njih je poput pobjede, zato što je uoči izbora Sinovčić figurirao kao veliki favorit. Uostalom, ušao je u veliko finale s potpisima 19 od 33 kluba zadarske županije. No tri je glasa negdje putem izgubio, pa se tako nije vratio na funkciju koju je držao od 1996. do 2021. godine, kada ga je s prijestolja skinuo Darko Banić.

Mnogi će reći da je ovaj remi ustvari pobjeda Buljata i njegove strane, no stvari se mogu postaviti i drukčije, tako da je ovo velik poraz cijelog zadarskog nogometa koji je čak 16 glasova dao čovjeku koji je godinama punio stupce crne kronike, dio života proveo u remetinečkom zatvoru, bio sinonim za propast NK Zadra, a mediji su ga dovodili u vezu i s lažiranjem utakmica... Zaslužuje li zadarski nogomet svjetliju budućnost kad je čak 16 klubova glas dalo čovjeku koji je nepravomoćno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zato toga što je iz NK Zadra izvukao oko 42 milijuna kuna na temelju krivotvorenih pozajmica igračima? Kakvu su poruku poslali čelnici tih 16 klubova koji su zaokružili listić s njegovim imenom? Sinovčić je očito još uvijek jako moćan, a navodno su mu glasove dali baš klubovi u kojima je HDZ na vlasti. Sinovčić se nikada nije do kraja odrekao HDZ-a, a očito vrijedi i obrnuto.

No neki predviđaju da bi baš HDZ, ali na nacionalnoj razini, mogao odigrati presudnu ulogu u drugom krugu izbora. Jer imidžu vladajuće stranke ne bi baš dobro sjela pobjeda Sinovčića ili nekog njegova čovjeka. Koliko god se politika ne smije javno miješati u ovakve sportske izbore, realnost je ipak drukčija. Uostalom, HDZ je značajnu ulogu imao i u demokratizaciji Dinama, bez političke pomoći Zajec i njegova ekipa teško bi stigli do pobjede u utakmici protiv Barišića i Hanžela.

"Zadarskoj dici" sigurno će u idućem krugu pomoći i to što je na njihovoj strani većina javnosti. I zato sam uvjeren da će u novonastalim okolnostima predstavnik "zadarske dice" biti uvjerljivi favorit za predsjednika. I da će to biti čovjek koji će nogomet u Zadru i okolici povesti u bolju sutrašnjicu... No ne treba misliti da će se problemi zadarskog nogometa riješiti preko noći. Previše je tu nagomilanih problema, trebat će puno rada i strpljenja, vizije, ulaganja u infrastrukturu i omladinske pogone prije svega. A ovih 16 klubova koji su dali podršku Sinovčiću trebalo bi shvatiti i da je Hrvatski nogometni savez, šaljući svog predstavnika Šimu Vrsaljka na izbornu skupštinu, jasno poručio na čijoj je strani. I zato je puno logičnije u drugom krugu glasati za moralniju, ispravniju opciju, onu koja je kontra Sinovčića. Pobjedom Sinovčića zadarski bi si nogomet samo dodatno zatvorio vrata HNS-a u čijem Izvršnom odboru nema nijednog svojeg člana. A kako bi i imali kad u prva tri ranga nogometnog natjecanja nema nijednog zadarskog kluba. Posljedica je to i dugogodišnjeg vladanja Rene Sinovčića...