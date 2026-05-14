Delegirani suci za sljedeće kolo HNL-a: Hajduku sudi debitant

Ovog vikenda na rasporedu je predposljednje 35. kolo HNL-a. HNS je danas na svojoj službenoj stranici objavio koji su suci delegirani na koji susret.

Kolo u petak 15. svibnja na stadionu Gradski vrt otvaraju 'davljenik' Vukovar 1991 i Varaždin. Glavni sudac te utakmice bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će VAR suci biti Ivan Vučković, također iz Zagreba, i njegov pomoćnik Dario Kulušić iz Šibenika.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice. Prva je na rasporedu od 16 sati, a u njoj će Gorica dočekati predposljednji Osijek. Momčadima će pravdu dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će njegovi pomoćnici u VAR sobi biti Ante Čuljak i Anto Marić. Druga subotnja utakmica igra se u Zagrebu gdje će Lokomotiva dočekati Hajduk. Glavni sudac bit će Antonio Škobić iz Osijeka, a nadzirat će ga Mario Zebec i Ivan Matić.

32-godišnjem Škobiću ovo će biti debi na HNL travnjacima. Ove sezone sudio je 13 utakmica Prve nogometne lige, drugog ranga hrvatskog nogometa, te dvije utakmice u Hrvatskom nogometnom kupu.

Kolo će se zaključiti u nedjelju kada su na rasporedu posljednje dvije utakmice. Od 16 sati, Dinamo će gostovati u Koprivnici kod Slaven Belupa. Glavni sudac na toj utakmici je Zdenko Lovrić iz Đakova, a VAR suci su Ivan Bebek i Kruno Šarić. Posljednja utakmica igra se u nedjelju od 18 sati u Puli gdje će Istra udomačiti Rijeku. Sudit će im Ante Terzić, a u VAR sobi sjedit će Fran Jović i Luka Pušić.