Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREDZADNJE KOLO

Delegirani suci za sljedeće kolo HNL-a: Hajduku sudi debitant

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.05.2026.
u 19:56

Ove sezone sudio je 13 utakmica Prve nogometne lige, drugog ranga hrvatskog nogometa, te dvije utakmice u Hrvatskom nogometnom kupu

Ovog vikenda na rasporedu je predposljednje 35. kolo HNL-a. HNS je danas na svojoj službenoj stranici objavio koji su suci delegirani na koji susret.

Kolo u petak 15. svibnja na stadionu Gradski vrt otvaraju 'davljenik' Vukovar 1991 i Varaždin. Glavni sudac te utakmice bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će VAR suci biti Ivan Vučković, također iz Zagreba, i njegov pomoćnik Dario Kulušić iz Šibenika.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

U subotu su na rasporedu dvije utakmice. Prva je na rasporedu od 16 sati, a u njoj će Gorica dočekati predposljednji Osijek. Momčadima će pravdu dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će njegovi pomoćnici u VAR sobi biti Ante Čuljak i Anto Marić. Druga subotnja utakmica igra se u Zagrebu gdje će Lokomotiva dočekati Hajduk. Glavni sudac bit će Antonio Škobić iz Osijeka, a nadzirat će ga Mario Zebec i Ivan Matić.

32-godišnjem Škobiću ovo će biti debi na HNL travnjacima. Ove sezone sudio je 13 utakmica Prve nogometne lige, drugog ranga hrvatskog nogometa, te dvije utakmice u Hrvatskom nogometnom kupu.

Kolo će se zaključiti u nedjelju kada su na rasporedu posljednje dvije utakmice. Od 16 sati, Dinamo će gostovati u Koprivnici kod Slaven Belupa. Glavni sudac na toj utakmici je Zdenko Lovrić iz Đakova, a VAR suci su Ivan Bebek i Kruno Šarić. Posljednja utakmica igra se u nedjelju od 18 sati u Puli gdje će Istra udomačiti Rijeku. Sudit će im Ante Terzić, a u VAR sobi sjedit će Fran Jović i Luka Pušić.
Ključne riječi
debitant Hajduk suci HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!