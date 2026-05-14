RUKE MU OBILJEŽILE KARIJERU

Jedan od najpoznatijih hrvatskih sudaca otkrio za koje bi svoje odluke želio VAR: 'Volio bih da igrači nemaju ruke'

Zagreb: Dinamo i Gorica na Maksimiru igraju zadnje, 36. kolo HNL-a
Vecernji.hr
14.05.2026.
u 18:15

Bebek je nakon toga postao vrlo nepopularan među navijačima splitskog kluba pa je prije nekoliko godina i fizički napadnut ispred jednog noćnog kluba u Sinju

Ivan Bebek godinama je bio jedan od najboljih hrvatskih sudaca. Sada u poznim godinama, funkciju glavnog suca na terenu zamijenio je onom jednog od najboljih europskih VAR i AVAR sudaca. Dokaz tome je i da će obnašati funkciju asistenta glavnog VAR suca u finalu Konferencijske lige između Crystal Palacea i Rayo Vallecana 27. svibnja.

Bebek je ujedno i najnoviji gost emisije 'Druga strana medalje' na MAX Sportu gdje je s Valentinom Miletić govorio o brojnim temama. Između ostaloga, voditeljicu je zanimalo za koje tri odluke bi Bebek volio da je imao pomoć VAR-a za vrijeme svoje sudačke karijere.

- Po važnosti - Braga i Fenerbahče, Real i Šahtar te ona ruka Vrsaljka na utakmici Hajduka i Dinama. Ruka Topala, lopatica Darija Srne i ruka Vrsaljka. Volio bih da igrači nemaju ruke jer je očito da su baš ruke meni stvorile najveće probleme u karijeri - odgovorio je Bebek.

Hrvatskoj javnost najzanimljivija je ovdje nesuđeno igranje rukom Šime Vrsaljka u svom kaznenom prostoru Dinama i Hajduka 2013. Bebek je nakon toga postao vrlo nepopularan među navijačima splitskog kluba pa je prije nekoliko godina i fizički napadnut ispred jednog noćnog kluba u Sinju. Zanimljivo, prije toga bio je žestoko kritiziran od strane Zdravka Mamića koji je tvrdio kako je oštetio Dinamo u finalu kupa 2009., također protiv Hajduka.
sudac HNL Valentina Miletić Ivan Bebek

