Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GODIŠNJE NAGRADE

Izašle nominacije za igrača godine u HNL-u: Dominiraju Dinamovci, ali Rijeka i Hajduk imaju svoje adute

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 18:56

Osijekov Marko Malenica jedini je igrač čije se ime pojavljuje dvaput u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone

Kako se bliži kraj sezone u HNL-u, izašle su i nominacije za najboljeg igrača sezone, najboljeg mladog igrača, najbolji pogodak, najboljeg trenera i obranu sezone. U izboru za najboljeg igrača dominiraju igrači sada već aktualnog prvaka Dinama, njih čak trojica. U toj su se kategoriji našli Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas i Toni Fruk.

Sličnu dominaciju pokazao je i Hajduk, ali u izboru za najboljeg mladog igrača. Tu su se našla trojica igrača bijelih, dok dvojicu kandidata ima Dinamo. Osijekov Marko Malenica jedini je igrač čije se ime pojavljuje dvaput u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone. U konkurenciji su njegove obrane protiv Hajduka i Vukovara.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Kompletan izbor izgleda ovako:

Igrač sezone: Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Toni Fruk

Mladi igrač sezone: Sergi Domínguez, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović, Toni Silić

Trener sezone: Mario Kovačević, Gonzalo García, Nikola Šafarić

Gol sezone: Mounsef Bakrar (protiv Hajduka), Arbër Hoxha (protiv Rijeke), Tomislav Duvnjak (protiv Hajduka), Tiago Dantas (protiv Slavena), Iuri Tavares (protiv Hajduka)

Obrana sezone: Ivan Nevistić (protiv Rijeke), Marko Malenica (protiv Hajduka), Toni Silić (protiv Dinama), Oliver Zelenika (protiv Dinama), Marko Malenica (protiv Vukovara)

Prošle sezone, nagradu za najboljeg igrača i najbolji gol odnio je Hajdukov Marko Livaja. Obranu sezone imao je Marko Malenica, Toni Fruk bio je najbolji mladi igrač, a trener sezone bio je prošlogodišnji prvak Radomir Đalović. Jedini koji ima priliku za obnovu naslova tako je Malenica. Glasati možete OVDJE.

Ključne riječi
NK Rijeka Hajduk Dinamo najbolji igrač HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!