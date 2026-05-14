Izašle nominacije za igrača godine u HNL-u: Dominiraju Dinamovci, ali Rijeka i Hajduk imaju svoje adute

Kako se bliži kraj sezone u HNL-u, izašle su i nominacije za najboljeg igrača sezone, najboljeg mladog igrača, najbolji pogodak, najboljeg trenera i obranu sezone. U izboru za najboljeg igrača dominiraju igrači sada već aktualnog prvaka Dinama, njih čak trojica. U toj su se kategoriji našli Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas i Toni Fruk.

Sličnu dominaciju pokazao je i Hajduk, ali u izboru za najboljeg mladog igrača. Tu su se našla trojica igrača bijelih, dok dvojicu kandidata ima Dinamo. Osijekov Marko Malenica jedini je igrač čije se ime pojavljuje dvaput u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone. U konkurenciji su njegove obrane protiv Hajduka i Vukovara.

Kompletan izbor izgleda ovako:

Igrač sezone: Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Toni Fruk

Mladi igrač sezone: Sergi Domínguez, Luka Stojković, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović, Toni Silić

Trener sezone: Mario Kovačević, Gonzalo García, Nikola Šafarić

Gol sezone: Mounsef Bakrar (protiv Hajduka), Arbër Hoxha (protiv Rijeke), Tomislav Duvnjak (protiv Hajduka), Tiago Dantas (protiv Slavena), Iuri Tavares (protiv Hajduka)

Obrana sezone: Ivan Nevistić (protiv Rijeke), Marko Malenica (protiv Hajduka), Toni Silić (protiv Dinama), Oliver Zelenika (protiv Dinama), Marko Malenica (protiv Vukovara)

Prošle sezone, nagradu za najboljeg igrača i najbolji gol odnio je Hajdukov Marko Livaja. Obranu sezone imao je Marko Malenica, Toni Fruk bio je najbolji mladi igrač, a trener sezone bio je prošlogodišnji prvak Radomir Đalović. Jedini koji ima priliku za obnovu naslova tako je Malenica. Glasati možete OVDJE.