Stipe Miočić sjajnom izjavom koja je postala hit oduševio svijet!

U noći sa subote na nedjelju Stipe Miočić branit će naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji protiv Daniela Cormiera. Hrvatski borac nakon pobjede protiv Ngannoua postao je prvi borac u povijesti koji je u teškoj kategoriji triput zaredom obranio naslov, a sad ima priliku to još i popraviti.

- Stipe je fenomenalan, sjajan je prvak, ali nitko ne postoji kao Cain. Borio sam se s mnogima, trenirao sam s mnogim sjajnim borcima, ali ne postoji nitko kao on, rekao je Cormier u najavi borbe, a s poštovanjem je o svom protivniku govorio i Miočić.

- Znam da DC ima puno toga za ponuditi, ali u ovom trenutku ja sam kompletniji borac i vjerujem da ću borilište napustiti s uzdignutom rukom. Pobjeda je jedino što me zanima.

>>Pogledajte najavu meča Miočić - Cormier

Ljubitelji borilačkih sportova jedva čekaju ovu borbu, nazivaju je jednom od najvećih u povijesti. I drago nam je da su napokon takvo priznanje dobila dva borca koji pozornost ne privlače svojim bezobraznim istupima, incidentima i vrijeđanjima.

Ovdje se radi o dvojici vrhunskih sportaša, mirnih ljudi koji svima mogu biti uzor. U prilog tome ide i jedna izjava Stipe Miočića koja je osvojila navijače iz cijeloga svijeta.

Borci su često poznati po velikom egu, oni su prave muškarčine koje svugdje vode glavnu riječ. No, naš Stipe upravo je suprotan i ne srami se to priznati. prepričavao je kako je uopće došlo do ove borbe i priznao kako sluša svoju suprugu.

- Sjećam se da su mi dva sata prije borbe s Ngannouom došli ljudi iz UFC-a i pitali me želim li sljedeću borbu odraditi s Cormierom. Odbio sam ih i rekao da me ne dekoncentriraju prije važne borbe te da ćemo o tome pričati poslije, počeo je Stipe pa dodao:

- Kasnije sam ih tražio vremena da se konzultiram sa svojom suprugom. Znate, ona je meni sve na svijetu i ona odlučuje. Trudna je, znao sam da je termin negdje u srpnju, taman oko borbe. Da je ona rekla da se ne mogu boriti, ja bih to odbio. Zaista bih. Ona će roditi naše dijete, ja to poštujem i odluka bi bila drugačija da je ona tako željela. U našoj kući glavna je supruga i njezina riječ se sluša, zaključio je Miočić i oduševio odgovorom.