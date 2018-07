Miočić pokazao što može s nogometnom loptom

Približava nam se subota i UFC 226 event, a da nam vrijeme do njega što brže prođe, brine se UFC redovnom objavom epizoda Embedded serijala posvećenog toj manifestaciji. Tako je ispred nas već treći nastavak, piše Fightsite.

Epizodu ovog puta počinjemo s Miočićem, koji je u ponedjeljak stigao u Las Vegas, a prvo mu je u oči upao plakat za 'Thunder from Down Under' show i Stipe je odmah rekao da sada odmah zna gdje će provesti subotu. Ukoliko vas zanima što je u pitanju, a znamo da vas zanima, možete to vidjeti već na samom početku videa.

[video: 25681 / ]

Nakon Miočića pratimo Briana Ortegu, koji je u vožnji rekao nešto o svojim MMA počecima, nakon čega su kamera za njih otišle i u šoping. Idući na redu bio je Daniel Cormier, koji je odradio i novo fotografiranje sa svojim pojasom. Nakon toga smo ponovno s Miočićem, koji je u nogometnom raspoloženju pa je i sam pokazao što može s loptom. Iduće vidimo bliski susret Maxa Hollowaya i Daniela Cormiera u hotelu, a kraj epizode pripada Derricku Lewisu, koji je u UFC-ovom institutu trenirao, ali je i provjerio svoje fizičke performanse pred subotnju borbu protiv Francisa Ngannoua.

Do eventa je još samo nešto više od tri dana.