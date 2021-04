Stipe Miočić novom prvaku potpuno nezanimljiv: 'Moram fanovima dati što zaslužuju'

Novi UFC-ov prvak teške kategorije Francis Ngannou otkrio je protiv koga prvo želi braniti naslov. Kamerunski nokauter je nedavno na UFC 260 priredbi pobijedio Stipu Miočića, te osvojio pojas prvaka. Ngannou je nokautom u drugoj rundi pobijedio američko-hrvatskog borca, no izgleda kako mu zasad ne namjerava dati priliku za revanš.

Još nakon meča je izjavio kako želi okršaj protiv bivšeg prvaka poluteške kategorije i po mnogima jednog od najboljih MMA boraca Jona Jonesa, piše CroRing.

No Bones još nije potpisao ugovor s UFC-om, a i traži posebno visok honorar za borbu protiv Predatora. No Ngannou vjeruje kako bi se Jones mogao ubrzo dogovoriti s poslodavcima, a onda mogu početi pregovori oko njihovog međusobnog okršaja.

– Jon Jones želi tu borbu jer to će biti veliki meč, jedan od najvećih. Dugo je tu, dugo je prvak i to bi bila naša najveća borba. Pregovara i traži novac, za tako veliku borbu svi bi željeli veću plaću. I ja bih je htio, nije to ništa čudno – istaknuo je Ngannou te se osvrnuo na Jonesov sukob s UFC-om:

– Njihova svađa nije moj problem. Ja sam prvak i neću čekati da me netko izazove na borbu. Spreman sam, želim se boriti još dva puta do kraja godine. Nadam se da će mi okršaj protiv Jonesa biti prva borba u kolovozu, a drugu planiram u prosincu.

Ne uspije li UFC dogovoriti borbu protiv Jonesa, kamerunski borac ima pričuvni plan, ali to opet nije meč s Miočićem. Ngannou želi revanš protiv Derricka Lewisa koji ga je pobijedio 2018. godine.

– Mnogi su bili razočarani tom borbom. Moram fanovima dati što zaslužuju – podvukao je Francis Ngannou i naveo da bi čak volio u ring s Tysonom Furyjem ili nekim od top boksača.