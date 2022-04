Stipanović drugi, Jurišić treći na ljestvici ILCA 7

Na najnovijoj World Sailing ljestvici, u klasi ILCA 7 (bivši Laser), hrvatski jedriličari zauzimaju visoke pozicije - dvostruki srebrni olimpijac Tonči Stipanović je drugi, a Filip Jurišić treći.

Obojica su jedriličari splitskog JK Mornara, koji s pravom nosi epitet najboljeg kluba na svijetu u ovoj olimpijskoj klasi, pogotovu stoga što je službeno prvi na ljestvici, Cipranin Pavlos Kontides, također član Mornara.

Iako konkurenti na moru, sva trojica ovih svjetski uspješnih jedriličara zajedno treniraju u Splitu, na natjecanja putuju zajedno a kroz prijateljstvo grade svoje uspješne sportske priče i rade buduće planove. Osim što se svi pripremaju za sljedeće Olimpijske igre 2024. godine, trenutačno im je u fokusu Svjetsko prvenstvo koje će se održati u svibnju ove godine u Meksiku.

Tonči Stipanović (36) smatra da će do Meksika još podići svoju spremnost.

"Kao tim radimo izuzetno naporno i puno, a ova pozicija na ljestvici to i potvrđuje. Nastavljam s pripremama s isključivim ciljem da budem još bolji“, kazao je Tonči, kojeg ove godine očekuju i pripreme u klasi Zvijezda tako da će u srpnju nastupiti na Europskom prvenstvu u Kopenhagenu.

Prošla je godina bila iznimno uspješna za mladog Filipa Jurišića (29), a svoje najveće uspjehe jedriličarske karijere ostvario je broncom na Svjetskom kupu u Medembliku u Nizozemskoj, dok je na Europskom prvenstvu u bugarskoj Varni bio srebrni.

"Osjećaj je jako lijep i logično je da me čini ponosnim. Potvrda je to za rad cijelog našeg tima a ovako nešto je do sada uspjelo samo reprezentacijama Australije i Engleske,“ kaže Filip Jurišić.

Pavlos Kontides (32) je šestim mjestom koje je ostvario na Trofeo Sofia Mallorca preuzeo vodeće mjesto World Sailing ljestvice, a Cipranin koji već 16 godina redovito trenira u Splitu kao član JK Mornar, izrazito je zahvalan treneru Jozi Jakeliću ali i svojim klupskim kolegama Filipu i Tončiju koji mu, kako sam kaže, omogućuju da svi budu još bolji.

"Bez obzira što sam trenutačno prvi na ljestvici, najveća mi je radost što su odmah uz mene Tonči i Filip. Uspjeh i samo jednog od nas – uspjeh je za svu trojicu“, ističe Pavlos.

"Ovakav poredak samo je dokaz kontinuiteta vrhunskog rada cijelog tima i naravno da laska, ali i stvara odgovornost za daljnji rad te se nadam da ćemo zadržati te pozicije i do kraja sezone. Sezona je prilično duga ove godine i prirodno je podijeljena na dva dijela. Svjetsko prvenstvo u Meksiku označava kraj prvog dijela, nakon čega nam slijede dvomjesečne pripreme u Marseilleu gdje ćemo trenirati na regatnom polju za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Sezonu ćemo završiti krajem studenog na Europskom prvenstvu koje će se održati u Hyeresu na Azurnoj obali“, kazao je Jozo Jakelić, dugogodišnji trener JK Mornar čiji uspješni rad dokazuje čak dvadeset medalja s europskih i svjetskih prvenstava te Olimpijskih igara.

Već prva sljedeća prilika za još jedno jedriličarsko ostvarenje bit će od 23. do 30. travnja 2022. godine na Svjetskom kupu u francuskom Hyeresu na Azurnoj obali.

Inače, na WS ljestvici klase 49er braća Šime i Mihovil Fantela zauzimaju 24. mjesto, dok je Elena Vorobjeva šesta u klasi Ilca 6 (bivši Laser radial).