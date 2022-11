Stanišić: Pričao sam s Müllerom, Daviesu rekao da će izgubiti, a još nisam zvijezda

Josip Stanišić sigurno će dugo pamtiti studeni 2022. godine. U razmaku od samo nekoliko dana dobio je reprezentativni poziv za Svjetsko prvenstvo i potpisao novi ugovor s Bayernom. Kakvi su bili pregovori?

– Nisu bili tvrdi, na kraju su obje strane mogle biti zadovoljne, nitko razočaran – počeo je Stanišić.

S kim se u Bayernu dogovaraju novi ugovori?

– S Hasanom Salihamidžićem. On je zadužen za ta pitanja...

Velika je to stvar

Postoji li sada odštetna klauzula?

– Ne znam ništa o toj klauzuli, vjerujem da ne postoji.

Foto: Jürgen Fromme/DPA firo : 11/12/2022, football, soccer, 1st league, first 1st federal league, season 2022/2023, FC Schalke 04 - Bayern Munich , MUENCHEN 0:2 individual action , FCB , Stanišic ,Josip Stanisic , Photo: Jürgen Fromme/DPA

Novi ugovor sugerira da Bayern ozbiljno računa na vas!

– Moram priznati da me to iznenadilo jer sam imao još tri godine ugovora. Velika je to stvar. Mislim da na mene računaju zato što mogu igrati više pozicija i zato što sam uvijek napravio svoj dio posla. Naravno, znam da nisam igrač koji će odlučiti utakmicu s dva-tri pogotka, no uvijek dajem sve od sebe. Novim ugovorom su mi pokazali da sam na dobrom putu.

Izbornik vam je nakon utakmice u Austriji udijelio velike pohvale, kako ste to doživjeli?

– Nisam čuo to, svi su mi poslije pričali o tome i slali poruke na mobitel. Bio je to sjajan osjećaj, posebice nakon utakmice u kojoj sam kriv za izjednačujući pogodak. Presretan sam, bila je to pobjeda i lijepe izbornikove riječi.

Nadate li se da ćete igrati na SP-u?

– Ma, sretan sam što sam tu. Imamo odličnu momčad. Nisam takav da kažem kako svaku utakmicu moram igrati, nadam se da ću odigrati koju minutu. Juranović igra sjajnu sezonu i odličan je igrač. Do sada smo se jako dobro slagali, nadam se da će tako biti i na SP-u.

Dolaze li igrači iz velikih klubova na reprezentativna okupljanja s više samopouzdanja?

– Nije to do kluba, važno je kakav si individualno. Svatko mora imati vjeru u sebe, ne mogu kazati da sada dolazim s većim samopouzdanjem jer igram u Bayernu. Tu sam kao i svi ostali igrači i ako mislim igrati, moram se truditi i pokušati pomoći da dođemo što dalje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 23.09.2022., Zagreb - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na terenu Hitrec Kacian. Josip Stanisic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Što za vas znači prvi SP?

– To mi je oduvijek bio san. Prije godinu dana nisam mogao ni sanjati o tome, a sada idem na SP. Ni moja obitelj još nije svjesna toga. Nekoliko ljudi mi je reklo da je sudjelovanje na SP-u nešto posebno.

Tko je dao savjete?

– Razgovarao sam s igračima koji su već bili na SP-u, neki bivši nogometaši. Pričao sam i s Thomasom Müllerom jer je on već nekoliko puta bio na SP-u i osvajao naslov. Nismo ništa posebno govorili...

Kakav je to savjet dao Müller?

– Rekao je da će biti sjajan osjećaj i da trebam uživati u tome. Ne događa se to svaki dan, posebice SP, tu može igrati samo 26 igrača. Znam da moram uživati u ovome dok traje...

Možda na Nijemce

Što vam je kazao Zlatko Dalić?

– Nismo previše govorili o SP-u. Vjerujem da su očekivanja kao i do sada. Moram dati sve od sebe.

Gdje Bayernove zvijezde, među kojima ste i vi sada, vide hrvatsku reprezentaciju?

– Hvala vam, ali još nisam zvijezda. Svi znaju da smo dobra momčad, nema tu skrivanja. No, druge momčadi su tu, poput Njemačke, koja je turnirska momčad. Oni imaju posebno samopouzdanje. Bit će borbeno...

Foto: Igor Soban/PIXSELL JOSIP STANIŠIĆ u Bayernu igra s okosnicom njemačke nogometne reprezentacije, ali i s Kanađaninom Davisom i Marokancem Mazraouijem: – Kako smo se rastali? Poželjeli smo da se svi vratimo zdravi, a kazao sam im da će izgubiti protiv nas

Oni su nam potencijalni suparnici u osmini finala, jeste li o tome razgovarali?

– Nismo. Bio bih sretan da se to dogodi.

Gotovo cijela njemačka napadačka osovina je iz Bayerna, s njima svaki dan igrate na treningu...

– Zato i znam da će biti vrlo teško, ako budemo igrali protiv njih. Sve su to sjajni igrači, baš kao i naši. Bila bi to dobra utakmica.

Kako ste se rastali s Kanađaninom Daviesom i Marokancem Mazraouijem?

– Kao i svaki put. Poželjeli smo da se svi vratimo zdravi, a kazao sam im da će izgubiti protiv nas.

Je li Davis potpuno opravljen?

– Još ne, ali do početka turnira ili do druge utakmice trebao bi biti fit.

Govorio je i o Davisovim fizičkim kapacitetima.

– Nikada nisam vidio tako brzog igrača. Nikako ga ne bih htio čuvati, kao da leti. I imam osjećaj da još nikada nije šprintao punom snagom, zato što nema bržeg od njega. Najbolje mu je dati da primi loptu u noge, ne smijete mu ostaviti dubinu jer ga tada nitko ne može uloviti.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA Collective goaljubel after goal to 1-0 by Benjamin PAVARD (FC Bayern Munich,li) with Marcel SABITZER (FC Bayern Munich), Josip STANISIC (FC Bayern Munich), Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern Munich), Dayot UPAMECANO (FC Bayern Munich), jubilation, joy, enthusiasm, action. Soccer Champions League / FC Bayern Munich-Inter Milan 2-0 group stage, 6th matchday on November 1st, 2022, ALLIANZAREN A. Photo: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Pratite li hrvatski nogomet?

– Pratim rezultate, katkad. Nemam taj TV da gledam utakmice.

Ima li neki klub koji vam je posebno drag?

– Neću sada govoriti da volim Hajduk, Rijeku, Osijek ili neki drugi klub. Više tata voli jedan klub...

Je li to Dinamo?

– Pa, iskreno, ne znam... – kazao je Stanišić i nasmijao sve oko sebe.

