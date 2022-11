Dalić: Ne bi bilo korektno da sam zvao Halilhodžića, šteta što je SP samo za odabrane

Hrvatska nogometna reprezentacija imat će prije premijernoga nastupa na Svjetskom prvenstvu, s Marokom 23. studenoga, samo četiri taktička treninga! Naime, vatreni će danas odraditi relaksacijski trening u Rijadu, uoči nastupa protiv Saudijaca u prijateljskom ogledu (srijeda, 11 sati), zatim će u četvrtak u Rijadu imati relaksacijski trening, u petak lete iz Rijada u Dohu, gdje će iza zatvorenih vrata svoga kampa u večernjim satima početi uvježbavati taktiku.

Peh u Brazilu

Dakle, preostaju im onda još 19., 20. i 21. studenoga, a 22. studenoga službeni je trening-dan uoči utakmice s Marokancima. To su čari ovoga, po svemu drugačijega Svjetskog prvenstva, prvoga u povijesti kojemu ne prethodi klasično pripremno razdoblje. Tako svjetski prvak 18. prosinca možda neće biti najbolja ili najskuplja reprezentacija, nego ona koja se najbrže adaptira na ove zahtjevne uvjete. I naravno, koja ne pretrpi štetu u smislu ozljeda igrača.

A naš prvi rizik takve vrste prijateljski je ogled s arapskom selekcijom budući da je arapska selekcija i naš prvi suparnik na SP-u. Neki će se možda prisjetiti peha koji je Hrvatska imala uoči SP-a 2014. godine u Brazilu, kada je Danijel Pranjić stradao u prijateljskoj utakmici s Australijom samo nekoliko dana uoči premijere s Brazilom. Bio je to tada nenadoknadiv hendikep.

– U Saudijskoj Arabiji igramo prvu i zadnju pripremnu utakmicu, šansu će dobiti igrači kojima treba nastupa, koji nisu igrali puno. Kalkulirat ćemo u smislu sastava. Tu sam utakmicu ja dogovorio, tamo sam radio kao trener (Al Faisaly, Al Hilal, nap. a.), stoga želim tamo ostaviti dobar dojam, pobijediti. U petak idemo u Dohu, tamo počinjemo s ozbiljnim radom – kazao je izbornik Dalić.

Znate li sastav za premijeru s Marokom?

– Kod nas se puno stvari zna, nema tu velikih lutanja, ali ne mogu vam reći što će biti do Maroka. Rekao sam da moramo odraditi nekoliko treninga, vidjeti stanje igrača i spremiti se. Moramo ići s najspremnijima, zahtjevan je protivnik. Vidjet ćemo što je njima najslabija, što najopasnija točka. Ozlijedio im se bitan igrač (Harit iz Marseillea, nap. a.), ali moramo gledati sebe i gdje smo najjači, vezni red, gdje moramo dobiti prevagu i tako ući u utakmicu. O sastavu ćemo razgovarati dan prije.

Jeste li razgovarali s Vahidom Halilhodžićem o reprezentaciji Maroka?

– Nisam se čuo s njim niti ga imam namjeru nazvati. Ne bi to bilo ni korektno jer je on odveo tu reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo. Niti bi mi on odgovorio niti bih ga htio pitati. Nisam ga htio zvati, znam da ni meni ne bi bilo zgodno da me netko pita za Hrvatsku ako ne budem izbornik – odgovorio je izbornik.

Foto: Chadi (SP)MOROCCO-RABAT-FOOTBALL-NATIONAL TEAM COACH (190816) -- MOROCCO, Aug. 16, 2019 (Xinhua) -- Vahid Halilhodzic, new coach of the moroccan national football team, speaks during a press conference in Rabat, Morocco, Aug. 15, 2019. Moroccan Football Federation on Thursday appointed Vahid Halilhodzic as new coach of the national team. (Xinhua) Chadi Photo: XINHUA/PIXSELL

Dalić kao favorita Svjetskog prvenstva vidi Brazil, ali zna da je na SP-u sve moguće.

– Ako pogledate popis igrača Brazila, vidite koliko su jaki, tu su igrači iz najjačih europskih klubova. To je najkvalitetnija, najbolja reprezentacija. No oni su i prije četiri godine bili u ulozi favorita pa su ispali od Belgije u četvrtfinalu. Ništa tu nije sigurno. Rekao sam da ima 10-ak reprezentacija koje se mogu nadati najboljem: Francuska, Argentina s Messijem koji je jako motiviran, Ronaldo s Portugalom, tu je i Njemačka. Nizozemci mogu biti jako opasni, Španjolci imaju mladu i potentnu reprezentaciju, Englezi su kiksali u Ligi nacija, ali imaju najskuplju ligu na svijetu, mogućnosti su im ogromne. Tu su i Belgija i Hrvatska, ne bježim od toga da smo dobri i kvalitetni, ali ne želim stavljati teret igračima. Igrači će uživati na SP-u. Žao mi je samo što je ovo Svjetsko prvenstvo samo za odabrane, zbog skupoće neće svatko moći otići u Dohu.

Strah za Gvardiola

Izbornik tvrdi da će Joško Gvardiol biti spreman za nastup protiv Maroka.

– Svi smo se uplašili nakon ozljede Gvardiola kada je došao prvi nalaz, na sreću to je samo ozljeda nosa, nema slomljenih kostiju. Napravljena je maska, on nije preskočio utakmicu u subotu, on kakav je, igrao je. Razgovarao sam i s njim. Problem mu je vidno polje zbog maske, ali prebrodio je taj prvi strah, bit će spreman. On je jedini ljevak na poziciji stopera, igra sjajno i računam na njega. Tu je jako bitan i Marcelo Brozović, bez njega to ne bi bila ista priča. Njemu će dobro doći ova utakmica protiv Saudijske Arabije. On je jedan od naših ključnih igrača, Hrvatska s njim i bez njega nije ista, drži kontrolu, balans, ima mirnoću, sigurnost.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 10.10.2019., stadion Poljud, Split - Kvalifikacijske za Europsko prvesntvo, skupina E, 6. kolo, Hrvatska - Madjarska. Marcelo Brozovic Photo: Igor Soban/PIXSELL

Hoće li Luka Modrić igrati protiv Saudijske Arabije?

– Razgovarat ću s njim. Svakako će nastupiti, a vidjet ćemo koliko ćemo ga koristiti – zagonetan je Dalić.

Na kraju je izbornika stiglo i pitanje – kakav će biti interes navijača u domovini za Svjetsko prvenstvo? Ne osjeća se baš neka euforija.

– Nije bila euforija ni uoči prvenstva u Rusiji – istaknuo je Dalić pa dodao:

– Ako krenemo dobro, začas će biti puni trgovi i navijat će se. Opće je poznato da se mi organiziramo u sekundi, ovisi o nama kakav ćemo rezultat napraviti. Bila temperatura minus 10 ili plus 25, zna se koliko Hrvati vole svoju reprezentaciju – zaključio je Zlatko Dalić, prvi izbornik koji će Hrvatsku voditi na dva Svjetska prvenstva. I prvi koji će nacionalnu momčad voditi na tri velika natjecanja. Na oba prethodna prošao je u drugi krug.

Susret Saudijska Arabija – Hrvatska igra se u srijedu u Rijadu od 11 sati, a prenosit će ga Nova TV.

