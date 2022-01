Srpski tajkun za 100 milijuna funti kupio engleski klub u kojem je igrao Lovren: 'To je savršeno rješenje'

Srpski milijarder Dragan Šolak, vlasnik telekomunikacijske tvrtke United Group, na čelu je investicijske grupacije Sport Republic koja je u utorak postala većinski vlasnik engleskog nogometnog prvoligaša Southamptona.

Sport Republic je za 100 milijuna funti kupio 80 posto dionica kluba od kineskog biznismen Gaoa Jishenga, koji je bio vlasnik kluba od kolovoza 2017.

- Posljednje dvije godine tražili smo pravog partnera koji će povesti klub naprijed i danas smo pronašli savršeno rješenje. Sport Republic je iskusni investitor u elitnom profesionalnom sportu i oduševljeni smo što smo postigli dogovor koji klubu osigurava dugoročnu budućnost - kazao je predsjednik Southamptona Martin Semmens.

A new era at #SaintsFC 😇



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.