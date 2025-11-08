Srpski prvoligaš do kraja godine igrat će u posebnim dresovima u čast preminulom treneru

Randički iz Kragujevca objavio je putem svojih službenih kanala kako će momčad do kraja godine igrati isključivo u crnim dresovima u čast Mladena Žižovića, trenera momčadi koji je tragično preminuo u ponedjeljak tijekom utakmice Radničkog i Mladosti.

Žižović se onesvijestio i srušio pokraj terena u 22. minuti utakmice. Odmah mu je pokraj terena pružena prva pomoć, a hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu, no već je bilo prekasno. Kada je hitna pomoč stigla, tijelo mu je već bilo poplavilo, a koža pocrnila. U domu zdravlja u Lučanima pokušali su s reanimacijom, no nije mu bilo spasa.

Žižović je bivši nogometaš i trener koji je odigrao i četiri utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Igrao je na poziciji ofenzivnog veznjaka, a igrao je za Radnik Bijeljinu, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tiranu, Borac iz Banja Luke i Mladost iz Rogatice.

Trenersku karijeru započeo je u Radniku koji je vodio od 2017. do 2019. da bi potom godinu dana proveo i u drugom klubu u kojem je igrao, mostarskom Zrinjskom. Vodio je još Slobodu iz Tuzle i Borac, Al-Kholood i Skhupi prije nego je u listopadu 2025. sjeo na klupu Radničkog.