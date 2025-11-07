Naši Portali
Nogomet

Segesta iznenadila vodeću Mladost, Hrvatski dragovoljac i dalje tone

Autor
Damir Mrvec
07.11.2025.
u 18:05

Nogometaši Mladosti iz Ždralova i drugu utakmicu za redom u Drugoj HNL razočarali su svoje navijače. Nakon što s u Križevcima odigrali 1:1 svi su očekivali pobjedu u 12. kolu.

Nogometaši Mladosti iz Ždralova i drugu utakmicu za redom u Drugoj HNL razočarali su svoje navijače. Nakon što s u Križevcima odigrali 1:1 svi su očekivali pobjedu u 12. kolu.

Mladost je na svom stadionu dočekala sisačku Segestu, u derbiju jesenskog dijela prvenstva. No, domaćin do bodova nije došao. Sve je bilo idilično nakon prvog poluvremena kada je Mladost pogotkom Marića iz 23. minute vodila s 1:0.

U nastavku sve se preokrenulo. Prvo je Kukoč-Petraello izjednačio u 50. minuti a  sva tri boda gostima je donio Nikša Čulina pogotkom u 90. minuti.

Ovom pobjedom Segesta je došla samo na minus dva od  još uvijek vodeće momčadi lige, Mladosti. Priliku da ovaj dvojac sustigne sada ima Kustošija koja sutra gostuje kod slabašnog Dugog Sela.

Kustošija ima za sada ima četiri boda manje od Mladosti, te samo dva od Segeste.

U drugoj utakmici 12. kola Hrvatski dragovoljac kod kuće je izgubio od Đakova (1:2).

Sa samo šest osvojenih bodova u 12 utakmica "crni" drže začelje na tablici. Gosti su već nakon 20 minuta vodili s 2:0, pogocima Verhasa i Jovičića, a momčad iz Sigeta ublažila je poraz pogotkom Roce.  

Ključne riječi
Segesta Kustošija Hrvatski dragovoljac Druga HNL nogomet

