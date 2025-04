Srpski nogometaš u svađi s golmanom Uniteda: 'Jedan je od najgorih u povijesti'

Veznjak Olympique Lyonnaisa Nemanja Matić uzvratio je na komentare Andre Onane iz Manchester Uniteda, opisujući Kamerunca kao "jednog od najgorih vratara" u povijesti tog kluba uoči četvrtfinala Europske lige Lyon - ManU u četvrtak. United ima najgoru sezonu u Premier ligi, gdje je 13. na ljestvici, a osvajanje Europske lige im je potencijalno jedina ulaznica za Ligu prvaka sljedeće sezone.

Onana je rekao "mi smo puno bolji od njih" kada je ovaj tjedan govorio o francuskom klubu, ali Matić, koji je proveo pet sezona u Unitedu, nije bio impresioniran igračevim komentarima.

"Ako ste jedan od najgorih vratara u povijesti Manchester Uniteda, onda morate voditi računa o čemu pričate", rekao je Matić novinarima u srijedu."Da su to rekli David de Gea, Peter Schmeichel ili Edwin van der Sar, onda bih se zapitao. Ali ako ste statistički jedan od najgorih vratara u modernoj povijesti Manchester Uniteda, onda on to treba pokazati prije nego što to kaže."

Ubrzo nakon konferencije za novinare, Onana se oglasio na društvenim mrežama rekavši kako Matić nikad nije osvojio trofej u Unitedu. "Znamo da će sutra biti teška utakmica protiv jakog protivnika", rekao je Onana u objavi na X. "Barem sam podigao trofeje s najvećim klubom na svijetu. Neki ne mogu reći isto", dodao je uz sliku na kojoj ljubi FA kup koji je United osvojio prošle godine.