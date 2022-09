Srpski mediji: Skandalozno, Hrvati namjerno pobjegli od Srbije

Hrvatska košarkaška reprezentacija nadigrala je Ukrajinu 90:85 u svom posljednjem susretu skupine C Europskog prvenstva.

Izabranici Damira Mulaomerovića tijesnu su utakmicu na kraju odnijeli na svoju stranu, a ključna je bila serija trica u četvrtoj četvrtini. Simon je zabio dvije zaredom, zatim je Bogdanović zabio jednu i nešto kasnije nakon dobre akcije Ramljak je pogodio također tricu i tri minute prije kraja susreta smo otišli na +7.

Iako su se Ukrajinci približili, Hrvatska je poenima Bogdanovića otišla na +7 i na ulasku u posljednju minutu dvoboja. No tada se dogodio zanimljiv trenutak. Bogdanović je nakon prodora lijepo položio i dobio dodatno slobodno bacanje za osam razlike. Dojam je da je Bojan namjerno promašio to bacanje jer je dosta ružno promašio, a znamo da je vrlo dobar izvođač slobodnih bacanja (do tada je imao 18/20 učinak izvođenja slobodnih bacanja na cijelom turniru).

Činilo se kao da Hrvatska ne želi ostvariti pobjedu od devet poena razlike koja je bila potrebna za drugo mjesto u skupini. To bi nam mjesto donijelo borbu u osmini finala s Finskom, Izraelom ili Češkom ovisno o kasnijim rezultatima u toj skupini. Međutim, možda još važnije, eventualni prolazak te prve prepreke bi nas već u četvrtfinalu vjerojatno spojio sa Slovencima.

A evo što o potezu hrvatske košarkaške reprezentacije pišu mediji u Srbiji čiju smo reprezentaciju, po svemu sudeći, izbjegli.

"Hrvati “pobjegli” iz Srbije i poslali nam starog dužnika na utakmicu: “Orlovi” protiv Talijana u 1/8 finala?", navodi Blic.

"SKANDALOZNO! Hrvati namjerno pobjegli od Srbije, ovaj potez Bogdanovića je dokaz", piše Alo.

"Pri vodstvu od sedam poena razlike Bojan Bogdanović je namjerno promašio slobodno bacanje i tako izabrao da Hrvati ostanu na trećem mjestu", donosi Kurir.

"Hrvati kalkulirali, Bogdanović namjerno promašio slobodno bacanje", piše B92.

"Kod rezultata 90:83 Bogdanović je prvo pokazao hrvatskoj klupi da drži situaciju pod kontrolom, a potom je promašio slobodno bacanje nakon čega je postalo jasno da razlika neće iznositi više od osam koševa u korist momčadi Damira Mulaomerovića. Pucao je oštro i praktički bez luka", donosi Mondo.

