Aco Petrović: 'Kalkulirali smo, ali otvara se dobar pogled kroz ždrijeb'. Jesmo li izbjegavali Slovence?

Hrvatska košarkaška reprezentacija nadigrala je Ukrajinu 90:85 u svom posljednjem susretu skupine C Europskog prvenstva.

Izabranici Damira Mulaomerovića tijesnu su utakmicu na kraju odnijeli na svoju stranu, a ključna je bila serija trica u četvrtoj četvrtini. Simon je zabio dvije zaredom, zatim je Bogdanović zabio jednu i nešto kasnije nakon dobre akcije Ramljak je pogodio također tricu i tri minute prije kraja susreta smo otišli na +7.

Iako su se Ukrajinci približili, Hrvatska je poenima Bogdanovića otišla na +7 i na ulasku u posljednju minutu dvoboja. No tada se dogodio zanimljiv trenutak. Bogdanović je nakon prodora lijepo položio i dobio dodatno slobodno bacanje za osam razlike. Dojam je da je Bojan namjerno promašio to bacanje jer je dosta ružno promašio, a znamo da je vrlo dobar izvođač slobodnih bacanja (do tada je imao 18/20 učinak izvođenja slobondih bacanja na cijelom turniru).

Činilo se kao da Hrvatska ne želi ostvariti pobjedu od devet poena razlike koja je bila potrebna za drugo mjesto u skupini. To bi nam mjesto donijelo borbu u osmini finala sa Finskom, Izraelom ili Češkom ovisno o kasnijim rezultatima u toj skupini. Međutim, možda još važnije, eventualni prolazak te prve prepreke bi nas već u četvrtfinalu vjerojatno spojio sa Slovencima.

Ovako će Hrvatska s treće pozicije najvjerojatnije ići na Poljsku (ukoliko ih Srbija večeras pobijedi) te će u slučaju pobjede, u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Litve i Španjolske, koje su, čini se, ipak malo lakši protivnik od prvih favorita za zlato Slovenaca.

Istina je da su to velika nagađanja, ali utemeljena ipak na nekim činjenicama, a zanimljivo je da je to primijetio i bivši izbornik Hrvatske Aleksandar Aco Petrović, koji je svoje mišljenje podijelio na Twitteru.

Ne mogu detaljnije komentirati našu reprezentaciju jer smo očigledno u kalkulacijama🧐 — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) September 8, 2022

Ukoliko danas sve prođe kako treba( Srbija dobije Poljsku te Italija Veliku Britaniju) otvara nam se dobar pogled kroz ždrijeb. Međutim potrebno je odigrati puno, puno bolje👍 — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) September 8, 2022

Aco ne želi komentirati igru Hrvatske jer mu se čini da je na kraju susreta bilo rezrve kod igrača, odnosno kalkulacija, ali da nam se ždrijeb jako dobro otvara. Sve to pada u vodu ako ne budemo igrali puno bolje, smatra Aco Petrović.