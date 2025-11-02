Naši Portali
SUSJEDI LIKUJU

Srpski mediji raspisali se o porazu Delije i nokautu: 'Hrvat nije znao što ga je snašlo'

UFC Fight Night - Garcia vs Onama: Official Weigh-In
PX Images/ABACA/ABACA
VL
Autor
vecernji.hr
02.11.2025.
u 09:16

Hrvatski teškaš Ante Delija doživio je jedan od najbizarnijih poraza u povijesti UFC-a, izgubivši od Walda Cortes-Acoste nakon nevjerojatnog preokreta. Trenutak u kojem je slavio pobjedu da bi samo minutu kasnije bio brutalno nokautiran postao je glavna tema medija u susjedstvu, koji ne štede na senzacionalističkim naslovima

Meč na UFC Fight Night 263 priredbi u Las Vegasu za Antu Deliju počeo je kao iz snova. Hrvatski borac, poznat po svojoj snazi i agresivnosti, od prve je sekunde krenuo silovito na svog protivnika iz Dominikanske Republike. U žestokoj razmjeni udaraca, Delija je plasirao nekoliko izuzetno snažnih pogodaka koji su vidno uzdrmali Cortes-Acostu. Činilo se da je pobjeda samo pitanje trenutka, a kada je sudac Mark Smith uskočio i prekinuo borbu tri i pol minute prije kraja prve runde, dvoranom se prolomio uzdah olakšanja i slavlja. Sam Delija podigao je ruke u zrak, uvjeren da je upisao još jednu pobjedu u najvećoj svjetskoj MMA organizaciji.

No, slavlje je bilo preuranjeno, a zbunjenost je brzo zamijenila euforiju. Sudac nije prekinuo meč zbog tehničkog nokauta, kako su svi isprva pomislili, već zato što se Cortes-Acosta požalio na ubod prstom u oko. Delija je u naletu udaraca nehotice pogodio protivnika u lijevo oko, što je prema pravilima zahtijevalo prekid i intervenciju liječničkog tima. Dok je hrvatski borac stajao u nevjerici, suci su pregledavali snimku kako bi utvrdili težinu prekršaja i mogućnost nastavka borbe. Ono što se činilo kao gotova stvar pretvorilo se u dramatičnu pauzu koja je u potpunosti promijenila tijek meča.

Nakon konzultacija s liječnicima i pregleda snimke, donesena je odluka – borba se nastavlja. Iako je bilo očito da Cortes-Acosta ima ozbiljnih problema s vidom na ozlijeđeno lijevo oko, borac iz Dominikanske Republike pokazao je nevjerojatnu hrabrost i odlučnost. Odbio je predati meč i odlučio je krenuti na sve ili ništa, svjestan da mu je možda preostalo samo nekoliko trenutaka prije nego što liječnik ili sudac definitivno prekinu borbu. Taj rizik, koji su mnogi smatrali suludim, na kraju mu se višestruko isplatio i donio mu pobjedu o kojoj će se još dugo pričati.

U samom finišu prve runde, dogodio se potpuni šok. Cortes-Acosta je, unatoč ozljedi, uspio iskoristiti trenutak nepažnje i plasirati razoran desni "overhand" koji je savršeno sjeo na bradu Ante Delije. Hrvatski borac se srušio na pod, a Dominikanac je s nekoliko dodatnih udaraca na tlu dovršio posao, natjeravši suca da ovoga puta zaista označi kraj borbe. Bio je to prvi Delijin poraz u UFC-u, a stigao je na najnevjerojatniji mogući način.

Cijeli događaj opširno su popratili mediji u Srbiji. Posebnu je pažnju privukao beogradski Kurir s naslovom: "HRVAT NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO: Delija brutalno nokautiran u prvoj rundi! Pogledajte monstruozan udarac Dominikanca!", opisujući borbu kao jednu od najčudnijih ikad viđenih.

Osim Kurira, i drugi portali u Srbiji detaljno su analizirali kontroverzni meč. Tako je Telegraf pisao o "skandaloznom porazu" Delije, ističući kako je Hrvat bio žrtva nesvakidašnje sudačke odluke. Sličan ton imao je i Sportal.rs, koji je naglasak stavio na osjećaj nepravde, opisujući kako je Delijina sigurna pobjeda pretvorena u šokantan poraz zbog kontroverznog nastavka borbe nakon uboda u oko. Zajednički narativ u većini izvještaja bio je taj da je preokret bio koliko dramatičan, toliko i nepravedan prema hrvatskom borcu.
Ključne riječi
srpski mediji UFC Ante Delija

Avatar Ričard
Ričard
09:24 02.11.2025.

Zač je to bitno?

