Srpski izbornik posjeduje bogatstvo, a ovako se ponaša. Konobar ispričao pravu istinu o Stojkoviću

NEISPRIČANA PRIČA

'Tuđman nije volio ime Dinamo, bio je navijač Partizana! Ankica nije otkrila mnoge stvari...'

Tuđman je jednim dijelom bio jako pogođen reakcijom navijača. On je to smatrao svojim neuspjehom; „Jesi li čuo što mi pjevaju...?”. Ali zamijetio sam da mu to na neki način i godi. Doživio je to i kao izraz svoje popularnosti. On je jako volio popularnost. On se smatrao obnoviteljem hrvatske države i čudilo ga je kako dečki ne razumiju - rekao je Branko Tuđen