Srpska ikona objasnila zašto su vatreni bolji od Srbije: 'Nemamo kontinuitet i kreaciju kao Hrvati'

Bivši srpski kapetan i nekadašnji branič Manchester Citya, Lazija, Rome i Intera, Aleksandar Kolarov gostovao je kod Marija Stanića u popularnoj emisiji (Ne)uspjeh prvaka. Kolarov je usporedio našu i srpsku nacionalnu vrstu te je ustvrdio kako smo bolji i imamo bolje pojedince.

- Hrvatska ima odlične igrače, uz sve iskustvo. Mislim da smo mi imali dobre igrače. Ivanović, Vidić, Stanković, Matić i ja igrali smo za reprezentaciju u najboljim godinama, ali mi smo svi defenzivci, jedino su Stanković i Matić defenzivni vezni. Od Stankovića je godinama traženo da bude desetka, ali on je bio zadnji vezni koji je imao ekstra šut. Stoput sam sebe ispitivao. Nikako da dođem do jasnog odgovora. Dugo sam igrao u reprezentaciji, bilo je boljih i lošijih reprezentacija. Dosta se prave usporedbe s Hrvatskom. Najteže je u sportu imati kontinuitet, rijetke reprezentacije imaju kontinuitet kao Hrvatska - rekao je Kolarov.

- Nismo sa stručne strane bili ispraćeni na pravi način. Mi smo bili igrači zadatka, mi nismo imali kreaciju kao Hrvatska, kao vaši igrači koji nose reprezentaciju. To su vezni igrači. Hrvatska je dobila Brazil na Svjetskom prvenstvu. Brazil je napadao, napadao i napadao, a golman je obranio par šansi. Ali Hrvatska je, kad je imala loptu, znala što radi. Znala je odigrati pet-šest pasova - otvoreno je izjavio Kolarov i nadodao:

- Moraš biti realan u nekim stvarima. Naši ljudi nemaju percepciju kako se nogomet igra van Srbije. Gledaju ga malo možda na TV-u i to je to. To je drugi sport. Treba biti realan u nekim stvarima, mi smo tu gdje trenutno jesmo i trebamo biti tu. Hrvatska je tu gdje jest, i treba biti tu. Nitko ništa nije ovdje nekome pomogao ili nešto na sreću.