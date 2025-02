Srebrni vatreni za VL: Gattuso me vodio u Milanu, ali nije mi dao da igram. Evo kakav je kao osoba

Talijan Gennaro Gattuso neće se ove sezone pridružiti sedmorici Hajdukovih trenera koji u svojoj riznici imaju naslov pobjednika Hrvatskog kupa, Ivanu Kataliniću (dva puta), Peri Nadovezi, Zoranu Vuliću, Stanku Poklepoviću, Igoru Tudoru, Valdasu Dambrauskasu i Ivanu Leki. Svaki Hajdukov trofej zlata je vrijedan, pa je onda i razočaranje utoliko veće kad se bez njega ostane. Međutim, kako god Hajduk nezgodno i neočekivano posrnuo – kao protiv Rijeke u četvrtfinalu Kupa – Gattuso je itekako još u igri za naslov prvaka. Koji kao trener još nigdje osvojio.

S Milanom je 2018. u talijanskom prvenstvu bio šesti, godinu kasnije peti, a s Napolijem 2020. sedmi, a 2021. peti. U Valenciji i Marseilleu nije imao priliku dočekati kraj sezone na klupi, odletjevši u siječnju 2023., odnosno veljači 2024. godine.

Bivši Hajdukov branič sa 116 nastupa za bijele i naš srebrni vatreni, Ivan Strinić (37), nekada je u Milanu bio Gattusov igrač, premda kod njega nije ostvario nijedan nastup. Razgovarali smo s Ivanom o Gattusu...

– Da, kratko sam bio kod Gattusa u Milanu. I danas kada je u Hajduku, i onda kada je bio u Milanu, moj je dojam o Gattusu isti: njegov nastup je izravan, otvoren, bez fige u džepu. Kao osoba, Gattuso je vrhunski! – kaže Strinić.

Nestabilno razdoblje

S Milanom se u dvije nepune sezone kao trener nije baš proslavio?

– Bila je momčad malo “klimava”, imali smo nestabilno razdoblje. Kakav je bio prema meni? Ma, rekao sam vam – vrhunski! Ali nije mi dao igrati. E sad je li to bilo do njega ili do uprave, nemam pojma.

Jeste li kao hajdukovac zadovoljni kako Gattuso vodi bijele u ovoj sezoni?

– Bio sam zadovoljan u jednom periodu prvoga dijela sezone, međutim vidim da to sada ne ide onim smjerom kojim sam mislio da će ići. Očekivao sam da će barem taktički – po čemu su Talijani poznati – Hajduk biti prepoznatljiv. Ali nije. Kada je Gattuso bio došao, Hajduk je zaista bio bolji, no za ovu razinu koju Hajduk traži i očekuje sada mu nešto nedostaje.

Hajduk je pobijedio Osijek s 4:0, a onda neočekivano doživio poraz od Rijeke?

– Iznenadilo me to neugodno. U svakom derbiju očekuješ da budeš u najmanju ruku izjednačen sa suparnikom, pa da i barem malo ide na našu stranu, a dogodilo se potpuno suprotno. Dobiješ Osijek 4:0, a sada glatko izgubiš u utakmici u kojoj je Rijeka bila bolja.

Može li se Hajduk iskupiti u derbiju u Maksimiru?

– Derbi je uvijek derbi, a ni Dinamo nije bogzna što. U kakvom god stanju bili Dinamo i Hajduk, kakva god im pozicija bila na tablici, derbi će uvijek biti neizvjestan. U jednoj utakmici svašta se može dogoditi. Meni je zaista teško bilo što prognozirati jer u našoj ligi sve se periodično događa; momčadi igraju po nekoliko utakmica dobro, pa dožive padove. Nekako mi se čini kako je Rijeka najstabilnija, a opet to ne mora ništa značiti.

Što bi se trebalo dogoditi da Hajduk ulovi konstantu?

– Uvijek se ista priča vrti u proljeće, kao da postoji neko opterećenje, da je prije u pitanju psihološki teret kod Hajdukovih igrača nego što bi oni bili igrački slabiji od svojih konkurenata. Ne vidim da su slabiji. A, evo, i Dinamo se stalno uzda u to kako je igrački najbolji, a ne može pobijediti nikoga. Više je u Hajduku problem do glave nego do nogu.

Ne igra on

Ima li Gattuso pobjednički mentalitet i sposobnost razbuditi momčad?

– Ne igra on. Tako se samo mogu nadati da može jer puno puta sam se bio uvjerio kako treneri mogu snažno utjecati na momčad. Nadamo se da je to u stanju i Gattuso jer predugo čekamo titulu. Međutim, bez obzira na to što se događalo u nadolazećem razdoblju, Gattusu treba dati povjerenje i ostaviti ga na klupi do kraja sezone, da vidimo kako će se ona rasplesti. On je to zaslužio. Nikako nije dobro mijenjati trenere usred sezone. Vidite kako se to odražava u Dinamu – istaknuo je Ivan Strinić i dodao:

– Liga je ove sezona zaista izjednačena, svatko svakoga može pobijediti. Donedavno se znalo kako su Hajduk, Dinamo i Rijeka uvijek favoriti, a sada dođeš u Goricu, pa muka, borba... Mislite li da će Rijeci sada biti lako pobijediti u Gorici? Ima se tu još dosta igrati, bit će tu još svega do kraja.

Na kraju vratimo se Gattusu i evocirajmo najveću senzaciju njegove trenerske karijere: Napoli je na kraju sezone 2019./2020. bio sedmoplasiran u Seriji A, s čak 21 bodom manje od prvaka Juventusa. A eto, Napoli je predvođen žestokim Gattusom u finalu Talijanskog kupa u Rimu svladao Juventus (predvođen Ronaldom) na penale i osvojio trofej. Rino je oduvijek imao neku pobjedničku iskru u sebi, no pitanje je ima li je i – Hajduk.