Srebrni Sinkovići prije rudarskih treninga: Željeli smo biti prvi, spremit ćemo se za svjetsko prvenstvo

Bilo je pomalo neobično vidjeti Valenta (34) i Martina (33) Sinkovića da nisu u središtu svečanosti proglašenja pobjednika treće regate Svjetskog kupa održane u Luzernu. Kažemo "neobično" jer riječ je o veslačima koji su na najvećim svjetskim natjecanjima (olimpijske igre te svjetska i europska prvenstva) osvojili 18 medalja od čega samo pet njih nisu bile zlatne.

No, to je nešto na što ćemo se morati polako navikavati jer svaka karijera ima vijek trajanja, svoju uzlaznu i silaznu putanju. Nećemo reći da su Sinkovići u padu, ali nisu ni u uzletu već se svim snagama pokušavaju održati na svjetskom vrhu, a kada to činite 13 godina onda je to i nezamislivo zahtjevno.

Pobjednicima Nizozemcima Valent i Martin bili su sa njihove desne strane, što će reći da su bili drugi. No, fizički snažniji (i duži) Melvin Twellaar i Stef Broenink aktualni su olimpijski doprvaci pa ne treba čuditi se da su se hrvatska braća radovala gotovo pa jednako kao da su pobijedili. Da je riječ o vrhunskom dvojcu na pariće ilustrirat će i to da je Twellaar aktualni svjetski doprvak u samcu koji je kazao:

- Sjajan je osjećaj biti ponovo u dvojcu na pariće. Nakon Igara u Tokiju priželjkivali smo taj klik i on se i dogodio te sada imamo osjećaj da letimo.

A kako se osjećaju drugoplasirani?

- Naravno da smo željeli biti prvi. Čestitke Nizozemcima koji su ovaj put bili bolji. Moramo izvući pouke, iz poraza se da najviše naučiti. Predstoji nam sada najvažniji dio sezone, a to su pripreme, te potom i Svjetsko prvenstvo. A ondje će biti žešća konkurencija od ove jer očekujemo olimpijske pobjednike Francuze, odlične Talijane i Amerikance. Jedva čekamo - kazao je Valent Sinković na kojeg se nadovezao mlađi brat Martin:

- Vjerujem da ćemo na Svjetskom prvenstvu biti oni stari, na svojoj razini, a kao takvi možemo slaviti. Idemo trenirati i poboljšati se za Svjetsko prvenstvo.

A prije rudarskih treniga na Perući uslijedit će tjedan dana odmora jer trener Nikola Bralić pokušava ekonomizirati potrošnju energije uoči natjecanja na kojem će se osvajati olimpijske norme.

A po njih će u rujnu, u Beograd, i preostale naše tri posade koje su svoj put na posljednjoj regati ovogodišnjeg Svjetskog kupa završile u B finalu. A najuspješniji među njima bio je dvostruki osvajač olimpijske medalje u samcu (srebro, bronca) Damir Martin. Nakon što je u svojoj polufinalnoj skupini bio šesti, Damšo je u B finalu bio najbrži, a imao je i brže vrijeme od dvojice A finalista, Bugara Vasiljeva i olimpijskog pobjednika Grka Ntouskosa.

Uz Damšino sedmo mjesto, naše posade se u Hrvatsku vraćaju i sa dva deseta mjesta, a osvojili su ih parovi blizanaca - osječka braća Lončarić i velolučke blizanke Jurković. I Lončarići i Jurkovićke bili su u B finalu četvrti, što sugerira da će biti u igri za olimpijsku vizu za koju na SP-u trebaju biti među prvih 11 posada.