Sinkovići su spremni: 'Bila je jako zanimljiva utrka. Nadamo se isto pokazati i u nedjeljnom finalu'

"Utrka je bila teška, ali smo ostvarili dosta sigurnu pobjedu", rekao je Martin Sinković nakon što je s bratom Valentom ostvario najbrže polufinalno vrijeme i plasirao se u finale dvojca na pariće, na utrci Svjetskog veslačkog kupa u Luzernu.

Braća Sinković ostvarili su pobjedničko vrijeme 6:23.18. Drugo mjesto zauzela je posada Rumunjske s vremenom 6:24.21, dok su treći bili Irci s vremenom 6:24.65. U drugoj polufinalnoj skupini, mjesto u finalu izborile su posade Nizozemske, Novog Zelanda i Španjolske.

„Bila je jako zanimljiva utrka i teška, što smo i očekivali. Malo je bila kontra, automatski i sporija utrka, ali smo kontrolirali situaciju. Negdje oko polovice smo krenuli u svoj ritam da stvorimo prednost i da budemo sigurni do kraja“, rekao je Valent Sinković nakon izborenog finala.

„Dosta sigurna pobjeda, ali i jako teška utrka. Odveslali smo onako kako smo se i pripremili, a nadamo se da ćemo to isto pokazati i u nedjeljnom finalu“, dodao je Martin Sinković. Finale je na rasporedu u nedjelju u 14:01 sati.

Sestre Ivana i Josipa Jurković nisu se uspjele plasirati u A finale. U svojoj polufinalnoj skupini zauzele su četvrto mjesto s rezultatom 7:27.97 minuta, a u finale su ušle prve tri posade.

„Mi smo dale svoj maksimum, to je to. Nije nam se poklopilo kao što je to bilo na Europskom prvenstvu, ali smo zadovoljne jer smo dale sve od sebe, Nadamo se da ćemo što bolje odveslati B finale“, rekla je Josipa Jurković, dok je Ivana dodala: „Idemo dalje snažno. Ovo je samo jedan dio prije Svjetskog prvenstva i tamo ćemo doći u još boljoj formi.“

