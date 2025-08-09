Naši Portali
Karate

Srebra braće Kvesić na Svjetskim igrama u Chengduu

Zadar: Grk Konstantinos Mastrogiannis izbacio Ivana Kvesića
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.08.2025.
u 23:33

Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su srebrne medalje u karateu na Svjetskim igrama u kineskom gradu Chengduu. 

Mlađi Ivan Kvesić u kategoriji -84 kg prema  'round robin' sustavu, odnosno natjecanju u skupini prema principu 'svatko sa svakim' u 1. kolu izgubio je od Jordanca Mohammada Faiqa Muhammada Aljafarija s 8-0. Polufinale je ostvario drugim mjestom u skupini, a poslije pobjeda nad Nizozemcem Brianom Timmermansom 5-3 i Grkom Konstantinosom Mastrogiannisom  5-0. 

U polufinalu Ivan je bio vrlo uvjerljiv u okršaju s Kinezom Peiqi Duanom s 10-2. U dvoboju za zlato Jordanac Aljafari još jednom je trijumfirao, ovoga puta sa 4-0. 

U teškoj kategoriji (+84 kg ) Anđelo Kvesić je u skupini svladao Francuza Mehdija Filalija 1-0 i predstavnika Arube Roba Timmermansa s istim rezultatom. U posljednjem kolu skupine kada je već ostvario polufinale uspješniji je bio Ukrajinac Ryzvan Talibov s 3-0. U uzbudljivom polufinalnom susretu Anđelo je nadvisio i Egipćanina Tahe Mahmouda 6-5, a u finalu još jedna pobjeda Ukrajinca Talibova, ovaj put rezultatom 4-0. Anđelu je to drugo uzastopno odličje na Svjetskim igrama, jer je medalju istoga sjaja osvojio i prije tri godine u američkom gradu Birminghamu. 

Za Hrvatsku bila je to treća medalja na Svjetskim igrama u Kini, jer je jučer broncu u kategoriji do 50 kg osvojila Ema Sgardelli. Nakon dvije pobjede u skupini, te poraza u polufinalu od Kazahstanke Moldri Zhangbyrbay s 3-2, u susretu za broncu Ema je bila bolja od Alžirke Cylie Ouikene 6-3.

Na Svjetskim igrama u Kini sudjeluje gotovo 6700 sportaša iz 116 zemalja, koji se natječu u 21 sportu. 

U povijesti Svjetskih igara Hrvatska sada s ove tri ima ukupno devet medalja - jedno zlato (Jelena Kovačević - 2009. u Kaohsiungu na Tajvanu), četiri srebra te isto toliko brončanih medalja.
