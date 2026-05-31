BILO JE NAPETO

VIDEO Pljuštale su teške uvrede i prijetnje na FNC spektaklu, zamalo je izbila žestoka tučnjava

Stjepan Meleš
31.05.2026.
u 12:38

Prije službenog programa u beogradskoj Areni dogodio se i neplanirani sukob u tunelu dvorane. Zbog netrpeljivosti koja vlada između Miloša Janičića i Stefana Negucića već duže vrijeme, došlo je do verbalnog obračuna

Verbalni okršaj Miloša Janičića i Stefana Negucića iza kulisa borilačkog spektakla FNC 31 u Beogradu mogao bi biti svojevrsna uvertira u njihov skorašnji ulazak u oktogon. Iako se nisu borili u službenom dijelu programa, dvojac je imao žestok verbalni okršaj uoči mečeva u Beogradskoj areni.

Pale su teške riječi, psovke, uvrede i prijetnje, a okupljeni u hodniku su morali razdvajati borce kako ne bi došlo i do fizičkog sukoba. U jednom se trenutku činilo da bi se Negucić mogao oteti osiguranju i krenuti prema Janičiću, no okršaj je na kraju ipak ostao samo na riječima.

S obzirom na visoke tenzije, ne bi bilo iznenađenje da FNC u bliskoj budućnosti organizira i pravi meč između Janičića i Negucića, što bi bio dobar marketinški potez. Regionalna publika takvu bi borbu pozdravila jer su oba borca tijekom proteklih godina izgradila solidnu reputaciju u ovoj organizaciji.
