Srbin tvrdi da je Draženu predvidio smrt: Pogledao sam mu dlan i rekao 'neka ti je Bog na pomoći'

Bivši srbijanski košarkaš Mirko Milićević (57) tvrdi da je 1990. godine predvidio Draženu Petroviću da će smrtno stradati u prometnoj nesreći. Dražen je poginuo 1993. u Njemačkoj dok je putovao na utakmicu hrvatske reprezentacije.

- Moj brat. Mislio sam da će ostati u Ciboni i da idem tamo zbog njega. Nažalost, on je tada otišao u Real i igrali smo zajedno samo u reprezentaciji. Ali družili smo se u Zagrebu. Bio sam čovjek od njegova povjerenja - rekao je Milićević za Kurir i dodao:

- On i njegov brat Aco stalno su dolazili kod mene da im pogledamo dlan. Jer sam to naslijedio od bake i mame. Stalno imam neke vizije, predviđam stvari, bavim se numerologijom. Tako smo jedan dan sjedili u diskoteci 'Saloon' u Zagrebu, bio je tamo Aco, mislim da su bili Zdravko Radulović i Franjo Arapović…

Milićević je nastavio:

- I došao je Dražen sa svojom tadašnjom djevojkom Renatom. A on meni kaže: 'Genij, zaručili smo se, dođi nam pogledati dlanove'. Gledam, ali ništa ne govorim. Ona odlazi nakon dvadesetak minuta, a on me pita zašto šutim. Odgovaram: 'Ako se ti oženiš Renatom, ja se udajem za Hitlera, odnosno ja sam bliži Hitleru nego ti njoj.' Dražen je meni tu rekao da o čemu ja govorim, a ja sam njemu rekao: 'Ma pusti, vidio sam da ćeš imati prometnu nesreću, neka ti je Bog na pomoći. Imaš prekid linije na dlanu, ne nastavlja se…'.

