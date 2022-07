VIDEO Gaf uoči prijenosa HNL-a! Umjesto utakmice u kadru završila voditeljica

Od ove sezone HNL se može pratiti na novom kanalu MaxSport u sklopu Max TV-a, no već pri prvom prijenosu dogodio se gaf. Naime, kada je voditeljica odjavila emisiju i najavila prijenos sa stadiona gdje se trebao uključiti kolega komentator u prijenosu uživo prvog kola HNL-a između Dinama i Lokomotive, počele su reklame.

No, nakon reklama umjesto prijenosa sa stadiona, greškom je ponovno uključena slika iz studija i to dva puta tijekom čega su gledatelji mogli vidjeti "behind the scenes" prizore kako voditeljica skida "bubicu" odnosno mikrofon koji je nosila za vrijeme studijske emisije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Problemima tu nije kraj, kada se konačno slika prebacila na stadion na Maksimiru, ton nije došao tako da je tek nakon prvog sudačkog zvižduka i komentator uspio pozdraviti gledatelje.

No, prva je ovo utakmica HNL-a koju prenosi nova televizija MaxSport i odmah se pretvorila u pravo vatreno krštenje.