U ovo digitalno doba prepuno raznih podcasta, povremeno se mogu čuti iznimno zanimljive anegdote iz prošlih vremena. Jednu takvu prepričao je srpski nogometaš Nenad Tomović. Riječ je o spački za koju i glavni protagonist, barem prema riječima Tomovića, još uvijek nije saznao.

Sve datira još iz prošlog desetljeća kad su u talijanskoj Fiorentini zajedno nastupali već spomenuti Tomović, Crnogorac Stefan Savić i hrvatski nogometaš Ante Rebić, danas nogometaš Hajduka.

Srbin i Crnogorac nasamarili slavnog Hrvata, evo kako su mu smjestili: 'Još ne zna istinu'

- Bila je jedna priča za Antu Rebića, poslije katoličkog Božića imali smo stanku i Reba je bio u Beogradu, započeo je priču Tomović pa nastavio:

- Nakon te stanke i odmora vraćaš se u klub i tamo imaš preglede i vade ti krv. Savke (Stefan Savić, nap.a.), namazan kakav je, saznao gdje je Rebić bio, točno u kojem kafiću, saznao što je sve pio... I sad, zovemo mi Rebi i Savić mu kaže: Jesi li ti bio u tom kafiću? Jesi li pio to piće? Rebić odgovara da je bio, a Savke na to: "Joj, pa kako ćeš ti sutra vaditi krv? To piće sadrži nešto što se smatra dopingom.

Tomović je prepričao da su u tu priču uključili i klupskog liječnika, uveli ga u priču...

"Reba nije znao što da radi, a sutra ga je nazvao liječnik i rekao mu da su mu našli nešto, ali da postoji mogućnost da on to izbaci iz tijela, a da će mu on reći na koji način. I rekao mu da tu večer mora pojesti 500 grama Bistecca alla Fiorentina i poslije toga popiti puno mlijeka, prepričao je Tomović pa uz smijeh nastavio:

- Cijelu večer imao je problema sa želucem, povraćao... Sutra je došao na trening, ali nije saznao istinu, tek sad će je saznati. Liječniku je bilo toliko neugodno da mu je samo rekao da je uspio to izbaciti iz tijela. Još mu je Rebić kasnije kupio neki parfem jer mu je Savić to savjetovao.

Pretpostavljamo da im Ante Rebić neće zamjeriti kad sazna istinu, jer i sam je znao izvoditi spačke tijekom karijere. Ali, isto tako, znao je pokazati svoju humanu crtu, kao kad je jednom prilikom cijelom selu otplatio krediti i pokušao spriječiti da priča izađe u javnost.