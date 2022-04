Srbiji prijeti izbacivanje iz raznih natjecanja, Vučić zabrinut: Moramo donijeti odluku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost za tamošnji sport zbog navodnih pritisaka s kojima se suočava.

A oni će se, kaže, nastaviti ako Srbija ne donese određene odluke.

- Ne možemo se miješati u pojedinačne odluke nekih sportaša, važno nam je što će Savez odlučiti. Organizirali smo atletsko prvenstvo. Kosovo sa zvjezdicom, ili što već, nema predstavnika za to. Međutim, oni su izmislili predstavnika samo da bi se pojavila njihova zastava. Ukinuli smo zastave. A onda izvlačenje. Ona skine tu naljepnicu s dresa, a naš domar je požuri postaviti da se "KOS" ne vidi - kazao je Vučić za za RTS pa nastavio:

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Serbian President and presidential candidate Aleksandar Vucic speaks after the results of the presidential election, in Belgrade, Serbia, April 3, 2022. REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

- A što da radimo, da otkažemo sudjelovanje na svim prvenstvima? Odluka kluba je hoće li držati transparent ili ne. Ovdje je jasno o čemu se radi. To je odluka kluba, što se reprezentacije tiče, mi ćemo morati donijeti odluku. Prilično sam siguran da ćemo morati na dan kad padne Mariupolj, čekajte i gledajte.

Spomenuo je u tom kontekstu utakmicu Euorolige između Žalgirisa Crvene zvezde, kada igrači beogradskog kluba nisu htjeli nositi transparent "Stop ratu u Ukrajini" i izazvali skandal jer svatko iole normalan protivi se ratovanju, bez obzira na to za koga u njemu "navija".