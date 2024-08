Srbi ostali u nevjerici poslije reakcije Tucka i naših vaterpolista: 'Ovo je nezapamćen čin Hrvata'

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, u finalnom susretu igranom u La Defense Areni izgubila je od branitelja naslova Srbije sa 11-13 (2-5, 3-3, 3-3, 3-2). Jerko Marinić Kragić je s tri gola bio najefikasniji kod Hrvatske, dok je Miloš Ćuk s tri gola predvodio Srbiju, a vratar Radoslav Filipović upisao je 10 obrana. Koban po Hrvatsku bo je loš obrambeni ulazak u utakmicu, u prvoj četvrtini Srbija je iskoristila sve četiri situacije s igračem više u bazenu i povela sa 5-2.

Srpski mediji slavili su svoje vaterpoliste koji su osvojili zlato, ali su ujedno jako iznenađeni reakcijom naših vaterpolista i izbornika Tucka, koji su im pošteno i sportski čestitali, što je sasvim najnormalnija stvar.

Srpski portal Mondo stavio je naslov: 'Pustite me da čestitam Srbiji”: Nezapamćen potez Hrvata, od izbornika do golmana svi ponavljali istu riječ' pišu iz Monda i dodaju u tekstu:’ Ne pamti se kada je poraz Hrvatske protiv Srbije primljen toliko časno, da su svi igrači uz izbornika Ivicu Tucka u više navrata u intervjuima posle meča ponavljali: Čestitam Srbiji. I djeluje da su to potpuno iskreno mislili - tekst je iz sprskog medija.

Izdvojena je izjava našeg sjajnog vratara Marka Bijača: 'Tako je, nažalost, nema što drugo nego im čestitati. Nažalost, nismo bili na nivou prethodne dvije utakmice i dozvolili smo im lagane golove na početku utakmice, nije bilo dovoljno. Ostaje veliki žal, nema što, čestitam Srbiji' prenio je Mondo.