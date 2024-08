VIDEO Tom Cruise na Olimpijskim igrama pokušao izbjeći nasilan poljubac: 'Neugodno je svima'

Zatvaranje ovogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu definitivno ćemo još dugo pamtiti, a sve zahvaljujući slavnom Tomu Cruiseu. Naime, glumac je došao na užetu u stilu dobro poznate franšize filmova "Nemoguća misija". Da je stvarno mnogo toga korisnoga izvukao iz uloge koja ga je obilježila na filmskom platnu, dokazao je spustivši se užetom s vrha stadiona, nakon čega je uskočio na motor i izjurio sa stadiona, provozao se ulicama Pariza, a zatim simbolično ušao u avion za L.A., kako bi padobranom označio zatvaranje događaja u Parizu te otvaranje igara u Los Angelesu, gradu koji će sljedeći po redu biti domaćin velikom natjecanju.

Društvenim se mrežama proširio videozapis s mjesta događaja, u kojemu Cruise pozdravlja obožavatelje i sve okupljene, a pritom se našao u situaciji u kojoj se očito i nije najuspješnije snašao. Naime, jedna od brojnih obožavateljica dobila je poriv da poljubi glumca usred njegova govora, a on je u tom trenutku brže bolje, lijevo pa zatim desno, pokušao pobjeći od gotovo pa sigurnog poljupca.

"Ovo je toliko neugodna situacija da je mene sram", "Vidio sam ovo i nisam mogao vjerovati što se dogodilo", "Ovo je užas, ali Tom je ostao pristojan", komentari su mnogih na društvenoj mreži X, a svi su se složili u tome da je reakcija obožavateljice doista neprimjerena.

How’d that lady almost make out with Tom Cruise on international TV 😂#ClosingCeremony pic.twitter.com/IxtmIUPdcA