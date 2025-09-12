Sramotan potez mogao je uništiti karijeru Filipa Hrgovića! Njegov čovjek htio mu je podvaliti...

Frank Warren, jedan od najuglednijih promotora, s najnovijim potezom pokazao je da poslovni interes u svijetu profesionalnog boksa nema moralnih granica. Zamislite ovo, premda je promotor obojici, on je Filipu Hrgoviću ponudio borbu s novom velikom nadom svjetskog boksa Mosesom Itaumom, 20-godišnjim Britancem kojeg zovu "novim Tysonom". Da je tu borbu ponudio u nekom terminu sljedeće godine još bi to bilo i razumljivo, no termin kojeg je on nudio jest 13. prosinca a to je svakako prerano za nekoga tko je iz treće borbe zaredom izašao s ozbiljnom posjekotinom iznad oka. Najbolji hrvatski boksač očito ima ozbiljan problem s arkadama i trebat će mu više vremena da taj problem riješi.

Ako ćete ustvrditi da je između sredine kolovoza i i sredine prosinca razdoblje od četiri mjeseca i da je to dovoljno vremena za arkade onda se varate. Jer, da bi se spremio za borbu Hrgović treba odraditi minimalno 12 tjedana priprema i to sa sparinzima a kako da ozbiljno sparira s upitnom arkadom.

- Postoje dva načina da borbu odbijete. Ili ćete reći da ne želite tu borbu ili ćete za nju zatražiti bilijun funti - kazao je cinični Warren.

EXCLUSIVE: Frank Warren confirms Moses Itauma fight in December vs top 10 opponenthttps://t.co/RMfNl4rBWV — talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2025

Poznavajući Hrgovića, uvjereni smo da se ovdje ne radi ni o kakvom kukavičluku već konačno o pametnom potezu. On kakav jest, borio bi se s bilo kime no sad je već zašao u godine kada ipak mora pažljivije birati. Filip sigurno nije tražio svotu koju Warren spominje ali je jasno istaknuo cijenu koja mu, s 33 godine, egzistencijalno pokriva mogući poraz i ispadanje iz svih mogućih kombinacija za naslov. A upravo takvo što bi se dogodilo da mu kojim slučajem pukne arkada i u tom meču i da dođe do prekida borbe. Ili da ga Itauma jednostavno nadboksa jer taj mladac doista ima top u rukama.

S ovakvim potezom slavni promotor samo je razotkrio vlastitu prijetvornost. Kad se potpisivao ugovor Hrgoviću je pričao bajke o tome što sve može učiniti za njega no čim se ukazala prilika da na Hrgoviću gradi karijeru svojeg najnovijeg i najperspektivnijeg aduta bio je spreman Hrvata žrtvovati. Tako se još jednom pokazalo da je profesionalni boks jedan od moralno najupitnijih sportova i da su oni koji dolaze s malih tržišta (čitaj malih zemalja) nerijetko moneta za potkusurivanje. Od Warrena bi bilo puno poštenije da je hrvatskom teškašu ponudio borbu s Kabayelom, Bakoleom ili čak Joshuom, s nekim protiv koga bi zaradio manje novca ali više poštovanja u očima šefova vodećih svjetskih boksačkih organizacija i njihovih operativaca koji kreiraju rang-liste.