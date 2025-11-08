Sprema se veliki posao europskih velikana: Modriću stiže legendarni napadač

Talijanski Milan krenuo je vrlo dobro u novu sezonu te je nakon 11 kola Serie A na trećem mjestu s 21 bodom koliko ima i gradski rival Inter, dok je Napoli na vrhu s bodom više. Najveći problem momčadi, zasad, definitivno je realizacija budući da su zabili samo 15 golova u Serie A, a čini se kako Rossoneri taj problem planiraju riješiti u zimskom prijelaznom roku.

Kako piše Mundo Deportivo, Milan bi već u siječnju mogao pokušati dovesti Roberta Lewandowskog iz Barcelone. 37-godišnji napadač ima problema sa sitnim ozljedama ove sezone, ali i dalje isporučuje golove (četiri pogotka u osam utakmica) i sigurno bi se dokazao kao pojačanje. Plan je replicirati recept transfera Luke Modrića, besplatno ili jeftino dovesti klasnog, iskusnog igrača koji može pomoći momčadi.

Lewandowskom ugovor s Barcelonom ističe u lipnju kada bi ga Milan mogao dovesti besplatno u slučaju da to ne uspiju u siječnju. Barcelonin trener Hansi Flick ove se sezone odlučio više koristiti mlađe igrače koji su u dugoročnim planovima kluba, iako je Lewandowski prošle sezone zabio 42 gola u 52 nastupa.

Ako su pogotci ono što Milan treba, čini se kao sigurno rješenje dovesti igrača koji ih je u karijeri postigao više od 700. Lewandowski je najbolji strijelac u povijesti poljske reprezentacije s 87 pogodaka, 344 zabio je u dresu Bayerna, 105 u dresu Barcelone, 103 za Borrusiju Dortmund te 41 za Lech iz Poznana i 21 za Znicz Pruszkow.