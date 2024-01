Sprema se senzacionalan preokret kakvog HNL ne pamti. Dinamo ga je prevario, a sada odlazi u Hajduk

Sprema se senzacionalan transfer u Hajduk! Večernji list je dobio potvrdu kako je povremeni vatreni Josip Brekalo blizu prelaska u Hajduk. Pregovori su već stigli do završne faze te krilni napadač koji je donedavno bio nadomak povratka u Dinamo sada bi trebao stići na Poljud. Brekalo bi u Hajduk došao na posudbu do kraja sezone nakon što je sve dogovorio s matičnim Dinamom koji ga je izigirao te grubo odbacio.

GALERIJA Jakirović možda nije za Dinamo, ali velik dio krivnje ima uprava

Slične informacije posjeduje i talijanski novinar Alfredo Pedulla, koji je potvrdio da je Hajduk zainteresiran za dovođenje povremenog hrvatskog reprezentativca. Pedulla piše kako Splićani nakon dovođenja Perišića žele dodatno osnažiti napad, što bi uvelike značilo da su praktički prvi favoriti za titulu.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Brekalo je u srijedu bio spreman za put u Zagreb i navodno je već bio u zračnoj luci. Dinamo je do srijede ujutro trebao poslati dokumentaciju kako bi ga registrirao, ali to nije učinio. U Maksimiru su se u to vrijeme bavili porazom od Lokomotive i eventualnom smjenom Sergeja Jakirovića, koja se na kraju nije dogodila, pa su iz Fiorentine odustali od posla.

Inače, doznali smo da se Brekalo odrekao plaće od 70 tisuća eura mjesečno kako bi došao u Maksimir, ali od toga na kraju nije bilo ništa.