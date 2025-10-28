Naši Portali
HNL

VIDEO Novi detalji situacije koja je Hrvatsku digla na noge: Poslušajte razgovor iz VAR sobe

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
28.10.2025.
u 17:53

Sada je HNS na svojoj službenoj stranici objavio i razgovor između glavnog sudca Bela i sudaca iz VAR sobe Ivana Bebeka i Ivana Mihalja iz kojeg se čuje kako se sva trojica slažu da je riječ o prekršaju u napadu

Favorizirani Dinamo doživio je teški poraz na gostovanju kod posljednjeplasiranog Vukovara u 11. kolu HNL-a. Domaćin je slavio s 1:0 zahvaljujući pogotku Jakova Puljića iz 53. minute, a možda bi pobjeda Vukovara bila i uvjerljivija da krajem prvog poluvremena nije poništen pogodak Robina Gonzaleza.

Nakon duge lopte domaćeg vratara Bulata, kolumbijski ofenzivac je došao do lopte pokraj Nike Galešića i matirao Ivana Nevistića. Ipak, postojalo je kontakta između njega i Galešića pa je sudac Dario Bel dosudio prekršaj u napadu i poništio vodeći pogodak domaćina, a dan kasnije mnogi se i dalje ne slažu s tom odlukom.

Sada je HNS na svojoj službenoj stranici objavio i razgovor između glavnog sudca Bela i sudaca iz VAR sobe Ivana Bebeka i Ivana Mihalja iz kojeg se čuje kako se sva trojica slažu da je riječ o prekršaju u napadu.

- Svirat ću faul, moram svirat. Ja sam pustio da lopta uđe u gol - rekao je Bel, a ubrzo mu je stigao odgovor:

- Samo da provjerimo, molim te. Potvrđujem, odluka - prekršaj. Guranje rukom u leđa. Do promjene odluke nije došlo, a Bel je razgovor zaključio sa: "Tako je, prekršaj je čist."

Iako su se svi uključeni složili kako je prekršaja bilo, o ovoj situaciji će se još dugo govoriti, a dojam ostaje kako je Vukovar u ovoj situaciji oštećen.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Kupnja