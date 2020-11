Split zamalo iznenadio Crvenu zvezdu

Košarkaši Splita odigrali su odličnu utakmicu u nedjelju u 7. kolu ABA lige u gostima kod favorizirane Crvena zvezde i bili su nadomak velikom iznenađenju, ali su u završnici susreta ipak poraženi 76-78 (42-38).

Split je dobro otvorio utakmicu i vodio je cijelu prvu četvrtinu, a početkom druge došao je na 13 koševa prednosti (33-20). Zvezda je do poluvremena ipak smanjila zaostatak na minus četiri koša, ali u trećoj četvrtina Split se opet odvojio na plus 14. No, domaćini do kraja treće četvrtine uspijevaju se vratiti i u zadnju dionicu se ušlo s minimalnom prednošću Crvene zvezde (60-59).



U neizvjesnoj zadnjoj četvrtini domaćini su 2 minute i 45 sekundi prije kraja imali pet koševa prednosti (74-69). No, Splićani se nisu predavali, prvo je Blaž Mesiček pogodio oba slobodna bacanja, pa je isto učinio i Marko Luković, da bi 64 sekunde prije isteka vremena Luković pogodio tricu za vodstvo Splita 76-74.

Potom 47 sekundi prije kraja Amerikanac Johnny O'Bryant iz slobodnih bacanja donosi Zvezdi izjednačenje (76-76), a nakon što je Mesiček izgubio loptu Jordan Loyd polaganjem dovodi domaćine u vodstvo 78-76.

Na kraju Split je mogao doći i do pobjede, ili barem produžetka. Sedam sekundi prije kraja Luković je promašio tricu, ali Splićani opet dolaze do lopte zahvaljujući Saniju Čampari, čiji je zadnji pokušaj na utakmici također bio neprecizan, pa je ostalo 78-76 za domaćine, koji imaju maksimalan učinak od sedam pobjeda, dok je Split peti sa 3 pobjede i 4 poraza.

Kod Crvene zvezde najefikasniji je bio Amerikanac Johnny O'Bryant sa 18 koševa, a Marko Simonović ubacio je 15. Momčad Splita predvodio je Marko Luković sa 25 poena, dok je Antonio Vranković zabio 21 koš.

Dan ranije košarkaši Cibone su kao domaćini izgubili od Partizana sa 75-82, dok je susret Zadra i Budućnosti odgođen.

Subota:

Cibona - Partizan 75-82

Mornar - Koper Primorska 87-66

Nedjelja:

Mega - Krka 71-70

Cedevita Olimpija - Borac 97-88

Crvena zvezda - Split 78-76

Zadar - Budućnost - odgođeno

Igokea - FMP - odgođeno

Poredak:

1. Crvena zvezda 7 7 0 618:475 14

2. Mega 7 5 2 565:531 12

3. Mornar 6 5 1 504:440 11

4. Partizan 7 4 3 610:583 11

5. Split 7 3 4 514:546 10

6. Cedevita Olimpija 5 4 1 447:374 9

7. Igokea 5 4 1 390:386 9

8. Cibona 7 2 5 527:562 9

9. Budućnost 4 4 0 348:317 8

10. Krka 7 1 6 480:540 8

11. FMP 5 2 3 414:418 7

12. Zadar 6 1 5 429:450 7

13. Borac 6 1 5 492:546 7

14. Koper Primorska 7 0 7 444:614 7