Spektakl u Dubravi: I Rađa će igrati za Furnir!

Premda je, kao brojne druge gospodarske subjekte, i tvrtku Furnir pogodila pandemijska kriza, njen vlasnik Željko Tokić nije odustao od sponzoriranja Košarkaškog kluba Dubrava koji će i dalje, u natjecanju HT Premijer lige, nositi ime glavnog sponzora.

- Prije tri godine za pomoć me zamolio direktor kluba Boris Gnjidć, kojeg znam iz djetinjstva, i ja sam pristao. Kreće nam upravo treća godina suradnje i ja vam svima jedino mogu poželjeti puno zdravlja i da mi obećate da nećete ispasti iz najvišeg randa a onda ćete i dalje u meni imati sponzora - kazao je vlasnik 93 godine stare tvrtke koja se bavi drvnom galanterijom prepustivši riječ kapetanu Igoru Mariću, povratniku u matični klub nakon 11 godina pečalbarenja:

- Nadam se da ću svojim iskustvom u svlačionici biti od koristi. Mi moramo igrati timsku košarku jer bez toga nitko od nas neće doći do izražaja. Zasad sam na otvorenom ugovoru što ne znači da ovdje neću ostati. Plan mi je igrati košarku još koju godinu - kazao je ovaj odlični šuter koji je od posljednje tri, dvije sezone proveo u Ciboni, a ima iskustvo igranja još i u Sloveniji, Slovačkoj i Češkoj.

Uoči subonjeg prvog ovosezonskog podbacivanja - u 20 sati u goste im dolazi Škrljevo - trener Jeronimo Šarin je kazao:

- U ova turbulentna vremena moramo biti zahvalni sponzoru bez čije pomoći ne bismo došli do našeg cilja a to je ostanak u HT Premijer ligi bez grčevite borbe za ostanak. S obzirom da ove godine imamo, tako mi se čini, za 20 posto jaču momčad to bi trebalo biti ostvarivo. Doduše, momčad je skoro posve nova, imamo tek nekoliko mladih igrača od lani i trebat će nam vremena da se uigramo, no čini mi se da se kemija već stvorila. Inače, dok sam bio trener u Šibeniku ja sam vijek govorio da je najlakše ostati u ligi tako da se plasiraš u Ligu za prvaka.

Dolaskom Amerikanca Jashirea Hardnetta, Šarin će na kreativnim bekovskim pozicijama imati kvalitetu jer tu je i Mateo Vidović, MVP nedavnog Dubrava kupa. Veteran Marić će donijeti šutersku stabilnost, a Filip Krajina (210 cm) i Kenan Karahodžić (208 cm) snagu pod košem. Zanimljivo je da će za Dubravu igrati i 24-godišnji Duje Rađa (204 cm), najstariji sin počasnika Kuće slavnih Dina Rađe koji je, uz igranje košarke, završio studij u Americi te će pokušati graditi igračku karijeru i europskim vodama.

