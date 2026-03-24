Španjolski stručnjak očito jako cijeni Baturinu: Insajder otkrio koju je svotu Como odbio za njega

Bivši as Dinama Martin Baturina pronašao je pravu formu i uhvatio kontinuitet igara u talijanskom Comu. U prvom dijelu sezone nije situacija izgledala najbolje za hrvatskog reprezentativca, ali polako je počeo dobivati sve više prilika i dobro ih iskorištavati. Tako njegova statistika u 2026. iznosi impresivnih šest pogodaka i tri asistencije.

S vremenom se promaknuo u jednog od ključnih igrača u momčadi Cesca Fabregasa te se nametnuo španjolskom stručnjaku koji ga iznimno cijeni. U prilog tome idu i informacije koje je jučer iznio poznati talijanski insajder Nicolo Schira. On tvrdi kako je Como u siječnju primio ponudu engleskog Leeds Uniteda koji je za Baturinu nudio čak 30 milijuna eura. Talijani su to na kraju odbili upravo zato jer ga Fabregas smatra ključnim igračem-

Behind The Scenes - #Como have turned down a #Leeds’ bid of 30M last January for Martin #Baturina, who was and is considered non-transferable. The croatian talent is a key-player for Cesc #Fabregas’ Project. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 22, 2026

Hrvatski veznjak ove je sezone ukupno nastupio u 25 utakmica za Como, zabio sedam pogodaka i dodao četiri asistencije. U posljednje vrijeme jedan je od najkorištenijih igrača u momčadi koja se bori za nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. U Como je stigao prošlog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 18 milijuna eura.