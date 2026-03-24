ŽELE GA ZADRŽATI

Španjolski stručnjak očito jako cijeni Baturinu: Insajder otkrio koju je svotu Como odbio za njega

Serie A - Como v Pisa SC
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
24.03.2026.
u 08:52

Hrvatski veznjak ove je sezone ukupno nastupio u 25 utakmica za Como, zabio sedam pogodaka i dodao četiri asistencije

Bivši as Dinama Martin Baturina pronašao je pravu formu i uhvatio kontinuitet igara u talijanskom Comu. U prvom dijelu sezone nije situacija izgledala najbolje za hrvatskog reprezentativca, ali polako je počeo dobivati sve više prilika i dobro ih iskorištavati. Tako njegova statistika u 2026. iznosi impresivnih šest pogodaka i tri asistencije.

S vremenom se promaknuo u jednog od ključnih igrača u momčadi Cesca Fabregasa te se nametnuo španjolskom stručnjaku koji ga iznimno cijeni. U prilog tome idu i informacije koje je jučer iznio poznati talijanski insajder Nicolo Schira. On tvrdi kako je Como u siječnju primio ponudu engleskog Leeds Uniteda koji je za Baturinu nudio čak 30 milijuna eura. Talijani su to na kraju odbili upravo zato jer ga Fabregas smatra ključnim igračem-

Hrvatski veznjak ove je sezone ukupno nastupio u 25 utakmica za Como, zabio sedam pogodaka i dodao četiri asistencije. U posljednje vrijeme jedan je od najkorištenijih igrača u momčadi koja se bori za nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. U Como je stigao prošlog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 18 milijuna eura.
NAPUSTIO MAXSPORT

Jeličić žestoko raspalio: Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio kako treba! Istina uvijek boli

- Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli. A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol

International Friendly - Brazil v Senegal
Video sadržaj
NEMA GA U SASTAVU

Brazil u velikim problemima uoči spektakla protiv Hrvatske: Nastup otkazala zvijezda od 75 milijuna eura

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu)

