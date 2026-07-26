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NEOČEKIVANI PROBLEMI

Imenovanje Pirla za talijanskog izbornika ugroženo zbog - kladionice?!

Andrea Pirlo
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 12:45
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Problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.

Planirano imenovanje Andree Pirla za novog izbornika talijanske nogometne reprezentacije ugroženo je zbog njegove veze s ruskom kladionicom Fonbet.

Kako izvještava "Gazzetta dello Sport" u nedjeljnom izdanju novi predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Giovanni Malago, istražuje poslovne odnose bivšeg osvajača Svjetskog prvenstva s kladionicom.

47-godišnji Pirlo trenutno ima ugovor s prvoligaškim klubom United FC u Dubaiju, a ujedno je i globalni ambasador brenda za kladionicu Fonbet. Prema novinama, problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.

Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem, posebno je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik. Prema novinama, Malago je sada pokrenuo reviziju ugovornih dokumenata. Ova revizija će se, između ostalog, usredotočiti na to je li Pirlova suradnja s Fonbetom isključivo povezana s njegovim angažmanom u United FC-u.

Prema izvješću, odvjetnici bivšeg reprezentativca naglašavaju da je ugovor s Fonbetom isključivo povezan s Pirlovim radom u klubu iz Dubaija. Tvrde da raskidom trenerskog ugovora Pirlo također može jednostrano prekinuti suradnju s kladionicom bez kazne.

Ključne riječi
Italija reprezentacija Andrea Pirlo

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