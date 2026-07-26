U prodaji ulaznice za navijače Rijeke za uzvratni susret protiv Derry Cityja

NEOČEKIVANI PROBLEMI

Imenovanje Pirla za talijanskog izbornika ugroženo zbog - kladionice?!

Problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.