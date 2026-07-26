U prodaji ulaznice za navijače Rijeke za uzvratni susret protiv Derry Cityja

Nogometaši Rijeke u četvrtak 30. srpnja gostuju kod Derry Cityja u uzvratnom susretu 2. kola kvalifikacija Konferencijske lige.
Utakmica se igra na stadionu Ryan McBride Brandywell od 18.30 sati po lokalnom odnosno 19.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.
Ulaznice za gostujuću tribinu možete kupiti na linku.
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