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U ČETVRTAK

U prodaji ulaznice za navijače Rijeke za uzvratni susret protiv Derry Cityja

Strasbourg i Rijeka u uzvratnom susretu osmine finala UEFA Konferencijske lige
Foto: Ewen Gavet/Icon Sport
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 12:56
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Utakmica se igra na stadionu Ryan McBride Brandywell od 18.30 sati po lokalnom odnosno 19.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Nogometaši Rijeke u četvrtak 30. srpnja gostuju kod Derry Cityja u uzvratnom susretu 2. kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Utakmica se igra na stadionu Ryan McBride Brandywell od 18.30 sati po lokalnom odnosno 19.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Ulaznice za gostujuću tribinu možete kupiti na linku.
Ključne riječi
Derry City Rijeka

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