performans na trgu bana jelačića

Siniša Labrović obratio se Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić: 'Skromno nudim da Vam poližem *upak'

Zagreb: Provokativni performans Siniše Labrovića "Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić"
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/14
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 13:03

"Često se, očito, osvrćemo i nadahnjujemo jedni drugima, ali rijetko surađujemo. Prepoznajući Vaš performerski talent, možda i nužnu amoralnost, nudim Vam lizanje suradnje. Možda je baš ovo prilika da zajedno napravimo nešto javno, a ne da se samo pratimo po medijima", poručio je političkim akterima Siniša Labrović

U nedjelju 10. svibnja, točno u podne, na Trgu bana Jelačića održan je performans Siniše Labrovića pod provokativnim naslovom "Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić". Tim povodom umjetnik, koji je u petak, 8. svibnja izveo performans i predstavio instalaciju "Otvorenje Hrvatskog paviljona na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti – La Biennale di Venezia", obratio se spomenutim političkim akterima, a njegovu poruku u nastavku prenosimo u cjelosti. 

"Poštovana i poštovani, draga Nikolina, dragi Ivane i Marine,

nedavno ste se u javnim istupima osvrnuli na “vulgarne performanse koji vrijeđaju norme pristojnosti, sulude i nakaradne projekte”. Izrijekom ste u priopćenju Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a i u Saboru, koliko sam uspio pročitati u medijima, spominjali lizanje peta i pokazivanje stražnjice, u čemu sam prepoznao nešto od mojih performerskih istupa. Hvala Vam da ste ih našli vrijednima. Koliko vidim, šokira Vas da se takvi ispadi financiraju javnim novcem. I ja se čudim. Ali šampanjac i milijuni ne padaju s neba! Mene, recimo, uopće ne čudi da se Vaš predani politički rad također financira javnim novcem. Vi nesebično izgarate u borbi za boljitak hrvatskih građana, a to, vidimo po svakodnevnim vijestima, nema cijenu.

Vaše istupe shvatio sam kao pažnju udijeljenu hrvatskoj umjetnosti i priznanje bliskosti naših profesija: dvije grupe bez morala navikle lizati šupak moćnijima. Političari ga ližu onima u hijerarhiji iznad sebe, a performeri kustosima, kolekcionarima, galeristima, direktorima muzeja i Nini. Obje te profesije imaju i čudan odnos prema uljudbenim normama, rušeći tabue, gazeći zakone, mrcvareći sebe, a ponekad i druge, čak cijela društva.

Često se, očito, osvrćemo i nadahnjujemo jedni drugima, ali rijetko surađujemo. Prepoznajući Vaš performerski talent, možda i nužnu amoralnost, nudim Vam lizanje suradnje. Možda je baš ovo prilika da zajedno napravimo nešto javno, a ne da se samo pratimo po medijima. Mislim da za početak ne smijemo ciljati na nešto kompleksno – doduše, za to nisam niti sposoban – nego na jednostavnu gestu zajedništva. A kako mislim da smo i Vi i ja navikli lizati šupak, možda dalje ne treba niti tražiti. Svjestan sam i svoje podređene uloge u našem odnosu pa skromno nudim da ja Vama poližem šupak. Ova ponuda može izgledati kao klasično vraćanje usluge, kao da Vas pokušavam upisati u povijest hrvatske umjetnosti nakon što ste Vi mene upisali u povijest hrvatske politike. Ali jasno je da je riječ o iluziji: Hrvatska ima poneki evolucijski zaostatak u vidu omegljelih umjetnica i umjetnika, pred izumiranjem, hvala Bogu, ali definitivno nema umjetnost. Umjetnost je društvena činjenica, a mi nemamo ni društvo, a umjetnost još manje. Zato bi naša zajednička gesta bila glađenje taštine i izraz osobne naklonosti, ali ni to nije malo – privrženost i ljubav svemir čine toplim.

Draga Nikolina, dragi Ivane, dragi Marine, nadam se da se vidimo na gore navedenom mjestu i u ponuđeno vrijeme. S nestrpljenjem iščekujem naš susret jer se skromno nadam da bi ovaj performans mogao biti početak nekoliko divnih prijateljstava. Nadam se da će Vas na dolazak potaknuti i sama svrha Vašeg posla, dobrobit zajednice, jer moje lizanje Vašeg šupka ne bi nam donijelo samo osobne benefite nego bi pridonijelo i smanjenju tenzija između naših profesija, a onda i relaksiranju hrvatskog naroda.
Ja vas volim!
Srdačan pozdrav i do lizanja šupka!"

kultura Nikolina Baradić Marin Miletić Ivan Matijević umjetnik performans Siniša Labrović

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
13:28 10.05.2026.

Mislio sam kako Dotičnik ne može niže,ali prevario sam se. Ako je to umjetnost, ja sam Kunta Kinte.

VA
VanjaPlank
13:15 10.05.2026.

Ovaj Labrović je samo pokazatelj pogubljenosti i primitivizma poraženih komunista koji pod parolom ,tobože kulturom, nekog progresivizma žele oprati žal za Šugoslavijom. Jadno i prostački ono što i jest ljevičarska kultura danas u Hrvatskoj. Prodavanje magle da bi se izvlačio novac oz državnog proračuna.

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
13:30 10.05.2026.

Ovo je autentična antifašistička kultura.

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

"Braća po oružju"
20
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJI.HR

Srbin kojem je granata JNA ubila roditelje branio je Hrvatsku: Tukli su ga i pitali tko mu je ubio roditelje, a on je odgovarao 'Vi! Vi'

Dokumentarni film “Braća po oružju”, koji će biti dostupan od sutra u 19 sati na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu, donosi nikad ispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti. Riječ je o potresnim svjedočanstvima ljudi koji su u najtežim vremenima morali donijeti sudbonosne odluke, birajući domovinu ispred nacije i krvnih zrnaca

