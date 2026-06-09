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ZBOG EBOLE

Španjolska odbila biti domaćin utakmici s DR Kongom, utakmica prebačena u SAD

Nations League - Final - Portugal v Spain
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.06.2026.
u 00:27

Kongoanska reprezentacija, koja je posljednjih dana trenirala u Marbelli, u ponedjeljak će odletjeti u Francusku. Čile je sa svoje strane na svojim društvenim mrežama precizirao da će se utakmica održati u 18 sati, dodajući da će se utakmica igrati bez publike.

Demokratska Republika Kongo i Čile suočit će se u utorak u Orléansu u Francuskoj, nakon što je Španjolska odbila biti domaćin pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo zbog zabrinutosti vezanih uz izbijanje ebole u srednjoj Africi.

Kongoanska reprezentacija, koja je posljednjih dana trenirala u Marbelli, u ponedjeljak će odletjeti u Francusku. Čile je sa svoje strane na svojim društvenim mrežama precizirao da će se utakmica održati u 18 sati, dodajući da će se utakmica igrati bez publike.

Početkom lipnja, gradonačelnik La Línea de la Concepción, na jugu Španjolske, zabranio je utakmicu između Konga i Čilea, zakazanu za 9. lipnja, jer je epidemija ebole bjesnila od sredine svibnja u Demokratskoj Republici Kongo i nekim susjednim zemljama, poput Ugande.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je međunarodno zdravstveno upozorenje, a zabilježeno je više od 500 potvrđenih slučajeva, uključujući desetke smrtnih slučajeva.Unatoč tim zabrinutostima, kongoanski nogometni dužnosnici inzistiraju da nijedan od igrača pozvanih u nacionalnu reprezentaciju ne živi u toj zemlji.

Planirani trening kamp u Kongu je otkazan, što je prisililo "Leoparde" da se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Europi.

Demokratska Republika Kongo nedavno je remizirala 0-0 protiv Danske u Belgiji. Na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini K protiv Portugala, Kolumbije i Uzbekistana.

Za ove utakmice zakazane u Sjedinjenim Državama i Meksiku, američke vlasti su zahtijevale od reprezentacije da prođe 21-dnevnu karantenu prije ulaska u zemlju.

Demokratska Republika Kongo posljednji put je sudjelovala na Svjetskom prvenstvu 1974. godine, kada je zemlja bila poznata kao Zair.

Čile se nije uspio kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.
Ključne riječi
Prijateljska utakmica Španjolska nogometna reprezentacija

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