Španjolska odbila biti domaćin utakmici s DR Kongom, utakmica prebačena u SAD

Demokratska Republika Kongo i Čile suočit će se u utorak u Orléansu u Francuskoj, nakon što je Španjolska odbila biti domaćin pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo zbog zabrinutosti vezanih uz izbijanje ebole u srednjoj Africi.

Kongoanska reprezentacija, koja je posljednjih dana trenirala u Marbelli, u ponedjeljak će odletjeti u Francusku. Čile je sa svoje strane na svojim društvenim mrežama precizirao da će se utakmica održati u 18 sati, dodajući da će se utakmica igrati bez publike.

Početkom lipnja, gradonačelnik La Línea de la Concepción, na jugu Španjolske, zabranio je utakmicu između Konga i Čilea, zakazanu za 9. lipnja, jer je epidemija ebole bjesnila od sredine svibnja u Demokratskoj Republici Kongo i nekim susjednim zemljama, poput Ugande.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je međunarodno zdravstveno upozorenje, a zabilježeno je više od 500 potvrđenih slučajeva, uključujući desetke smrtnih slučajeva.Unatoč tim zabrinutostima, kongoanski nogometni dužnosnici inzistiraju da nijedan od igrača pozvanih u nacionalnu reprezentaciju ne živi u toj zemlji.

Planirani trening kamp u Kongu je otkazan, što je prisililo "Leoparde" da se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Europi.

Demokratska Republika Kongo nedavno je remizirala 0-0 protiv Danske u Belgiji. Na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini K protiv Portugala, Kolumbije i Uzbekistana.

Za ove utakmice zakazane u Sjedinjenim Državama i Meksiku, američke vlasti su zahtijevale od reprezentacije da prođe 21-dnevnu karantenu prije ulaska u zemlju.

Demokratska Republika Kongo posljednji put je sudjelovala na Svjetskom prvenstvu 1974. godine, kada je zemlja bila poznata kao Zair.

Čile se nije uspio kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.