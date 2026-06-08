Razgovarali smo s direktorom hotela vatrenih: Kroz šalu je podsjetio na srcedrapajuće ispadanje Hrvatske

U Hotelu AKA smo razgovarali i s jednim od direktora hotela. Bio je iznimno susretljiv, čak nam je poželio i dobrodošlicu na hrvatskom jeziku. Poručio nam je da je sve spremno za dolazak hrvatske reprezentacije te da za vatrene i stožer priprema hrvatske specijalitete i vina.

Napomenuo je da će 13. lipnja u hotel reprezentaciju doći posjetiti i veleposlanik Hrvatske u SAD-u, Pjer Šimunović. Gospodin je inače iz Turske, pa nas je kroz šalu podsjetio na ono srcedrapajuće ispadanje Hrvatske od Furske u četvrtfinalu Eura 2008. godine.

Tu smo mu uz smijeh rekli da mu je to 'žuti karton'. Rekao je da je nedavno posjetio cijelu hrvatsku obalu; Dubrovnik, Makarsku, Zadar, Krku i Plitvička jezera i da obožava Hrvatsku. Poručio je i da je iznimno uzbuđen zbog dolaska vatrenih.