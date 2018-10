Southgate dobio novi ugovor pa objavio popis za Hrvatsku

Engleski nogometni savez (FA) objavio je u četvrtak kako je produžio ugovor s dosadašnjim izbornikom Garethom Southgateom (48) do završetka Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Southgate je preuzeo dužnost engleskog izbornika u studenome 2016. godine te je na ovogodišnjem SP u Rusiji odveo 'gordi albion' do polufinala u kojemu je izgubio od Hrvatske sa 1:2 nakon produžetka da bi natjecanje završio na četvrtom mjesto nakon poraza od Belgije. No, to je najbolji rezultat Engleske na SP-ima nakon Italije 1990. kada je također bila četvrta.

- Oduševljen sam što sam dobio priliku voditi reprezentaciju i na sljedeća dva velika natjecanja. Ovaj posao je nevjerojatan privilegij i istinska čast. Iz prve ruke iskusiti kako je nacija bila ujedinjena u podršci momčadi ovoga ljeta bilo je nešto posebno i bit će zanimljivo koliko daleko ovaj mladi sastav može otići u narednim godinama - rekao je Southgate.

Foto: Reuters/Pixsell

- Osiguravanje dugoročnog ugovora s Garethom je uvijek bio naš prioritwt. On je ostvario odlične rezultate dosada i svima ulio uvjerenje kako se Engleska ponovno može boriti na svjetskoj razini. Želimo mu sve najbolje kako u nastavku lige nacija kao i u kvalifikacijama za EURO 2020. koji će svoju završnicu imati na Wembleyu - kazao je izvršni direktor FA-a Martin Glenn.

Engleska će biti i sljedeći suparnik Hrvatske u Ligi nacija, u 3. kolu skupine 4 sljedeći petak u Rijeci. Obje reprezentacije u tu utakmicu ulaze bez bodova, nakon rujanskih poraza od Španjolske koja je na vrhu ljestvice sa šest bodova.

Southgateov popis:

Vratari: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)

Obrana: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Vezni red: Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (on loan at Derby County from Chelsea), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Napad: Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)

