Šokantna odluka svjetskog prvaka: Carlsen prepustio prijestolje bez borbe

Peterostruki svjetski prvak Norvežanin Magnus Carlsen (32) izazvao je tektonski poremećaj u svijetu šaha. Doduše, bio je to očekivani "zemljotres" jer je još prošle godine Carlsen kazao da bi mogao odustati od obrane naslova svjetskog prvaka ukoliko nasuprot njemu ne bude nova velika šahovska nada 19-godišnji Francuz iranskog podrijetla Alireza Firouzja.

Na koncu je Firouzja ostao podalje od te prilike, a za status izazivača izborio se Rus Jan Nepomnijaši, čovjek kojeg je Norvežanin pobijedio u posljednoj obrani naslova, i Carlsen je odlučio da se dobrovoljno povlači s prijestolja. Razlog je nedostatak motiva da se sprema za jedan takav iscrpljujući meč a objavio je to u Zagrebu, najprije u podcastu svojeg sponzora Unibeta a potom i u razgovoru s novinarem službene stranice zagrebačkog turnira Grand Chess Toura.

S 20. srpnjem istekao je rok kojeg je Međunarodni šahovski savez dao svjetskom prvaku da odluči hoće li ili neće sljedeće godine braniti naslov i on je odustao, kaže zbog nedostatka motiva da se priprema za tako iscrpljujuću seriju partija kao što su mečevi za svjetski naslov.

- Već sam u tom stanju uma preko godine dana a sada kada je to službeno osjećam se malo čudno no ja ću nastaviti igrati puno - objašnjavao je Carlsen nakon prvog dana natjecanja na zagrebačkom turniru.

No, nije baš uobičajeno da kada ste na prijestolju od njega tako lako i odustanete. Osim ako ste Magnus Carlsen pa vam sve to "šampionovanje" ne dosadi.

- Prilično sam komforan u svojoj odluci. Pričao sam sa mojim timom, pričao sam i sa FIDE ali i sa Nepomnijašijem također. Stvar je jednostavna, nisam motiviran igrati još jedan takav meč. Osjećam da više nemam puno za postići. Istina je, da bi meč bio zanimljiv iz povijesnih razloga no nema poriva za igrati taj meč pa i neću.

Što to znači za njega kao igrača? Hoće li i dalje biti kompetitivan. Hoće li pokušati dostići nove visine ili je ovo znak usporavanja?

- Nekoliko godina nisam bio kompetitivan kao što sam bio no ja i dalje želim igrati šah. Činjenica je da nemam isti nagon kao prije no to ne znači da ću igrati lošije.

Znači li to da će u njegov život sada ući neke nove aktivnosti?

- Imam neke ideje, no ne znam što će mi još doći na dnevni red. Uostalom, i dalje volim igrati šah i igrat ću ga puno.

Nakon njegove abdikacije s vladajućeg prijestolja, meč za svjetskog prvaka između Rusa Jana Nepomnijašija i Kineza Dinga Lirena neće imati tu težinu kakvu bi imao njegov meč sa Nepomnijašijem.

- Valjda, no to nije moj problem - kazao je Carlsen i otišao u sobu analizirati svoje sljedeće suparnike.

A prvog dana remizirao je protiv svog nesuđenog izazivača Nepomnijašija i prošlogodišnjeg pobjednika ovog turnira Francuza Vachier-Lagravea a pobijedio je Bugara Topalova.

Inače, nakon prvog dana zagrebačkog turnira Grand Chess serije, i tri kola ubrzanih partija, stanje na ljestvici je sljedeće: 1. Firouzja 5 bodova, 2. Carlsen, So, Vachier-Lagrave, Van Foreest svi po 4 boda, 6. Mamedijarov 3 boda, 7. Nepomnijaši, Dominguez i Šarić svi po 2 boda, 10. Topalov bez bodova.