Šok u Španjolskoj: Donedavni trener Luke Modrića osuđen na godinu dana zatvora, ali neće iza rešetaka

Pokrajinski sud u Madridu donio je konačnu presudu u dugogodišnjem slučaju protiv Carla Ancelottija, osudivši ga na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog porezne prevare. Uz zatvorsku kaznu, talijanskom stručnjaku naloženo je i plaćanje novčane kazne u iznosu od 386.361,93 eura, što je točan iznos koji je prema presudi utajio u fiskalnoj 2014. godini. Unatoč presudi, gotovo je sigurno da Ancelotti, koji trenutno obnaša dužnost izbornika brazilske nogometne reprezentacije, neće provesti ni dana iza rešetaka. Prema španjolskom zakonu, zatvorske kazne kraće od dvije godine za nenasilna kaznena djela, osobito za osobe koje ranije nisu osuđivane, najčešće se suspendiraju. Presuda također uključuje i dodatnu mjeru zabrane primanja javnih potpora i subvencija te korištenja poreznih olakšica u Španjolskoj u trajanju od tri godine.

Slučaj se odnosio na njegov prvi mandat na klupi Reala, a tužiteljstvo ga je teretilo za utaju poreza u dvije uzastopne godine. Ipak, sud je Ancelottija proglasio krivim samo za djelo počinjeno 2014. godine, dok ga je oslobodio optužbi za navodnu utaju poreza u 2015. godini. Tužitelji su u početku tvrdili da je Ancelotti španjolsku državnu blagajnu oštetio za ukupan iznos od 1.062.079 eura, od čega se 386.361 euro odnosio na 2014., a 675.718 eura na 2015. godinu. Konačnom presudom utvrđena je odgovornost samo za prvi, manji iznos, što za Ancelottijev pravni tim predstavlja djelomičan uspjeh u ovom složenom sudskom procesu.

Tijekom suđenja, koje je održano u travnju, Ancelotti je u svojoj obrani istaknuo kako nikada nije imao namjeru prevariti španjolske porezne vlasti. Tvrdio je da je postupao isključivo prema uputama koje je dobio od samog kluba i svojih financijskih savjetnika. Njegova obrana temeljila se na dva ključna argumenta: za 2014. godinu odgovornost je prebacio na "pogrešku svojih računovođa", dok je za 2015. godinu tvrdio da nije bio porezni rezident u Španjolskoj jer u toj zemlji nije proveo minimalno 183 dana, što je zakonski preduvjet za obvezu plaćanja poreza. Čini se da je sud prihvatio njegov argument za 2015. godinu, što je i dovelo do oslobađajuće presude za tu točku optužnice.

🚨🚨| BREAKING: Carlo Ancelotti handed a one-year prison sentence for tax fraud! 🧾⚖️



The Brazil coach was found guilty of hiding income from image rights.



[@EFEnoticias] pic.twitter.com/9R1MDe0maF