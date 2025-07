Luka Modrić i suigrači proživjeli pravu dramu u SAD-u, Real je morao otkazati sve aktivnosti

Večeras se s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, u drugom polufinalu klupskog SP-a, u New Yorku na MetLife Stadionu, igra spektakularni okršaj između madridskog Reala i PSG-a. Međuti,, Real Madrid suočio se s vremenskim nepogodama uoči polufinala Svjetskog klupskog prvenstva protiv Parižana.

Zbog snažne oluje koja je pogodila područje Palm Beacha, madridski velikan nije uspio realizirati planirani let prema New Yorku, gdje se večeras na stadionu MetLife igra drugo polufinale SP-a klubova. Avion s kapetanom Modrićem, suigračima te stručnim stožerom bio je spreman za polazak, no morali su čekati dopuštenje za uzlijetanje s međunarodnog aerodroma West Palm Beach.

Iako je let naposljetku krenuo s jednosatnim zakašnjenjem, putovanje do njujorške LaGuardije dodatno se otegnulo – zbog gustog prometa avion je još sat vremena kružio iznad Virginije kako bi dobio dozvolu za slijetanje. Zbog tog kašnjenja, kraljevi nisu stigli na službene Fifine obaveze, uključujući zakazanu konferenciju za medije na kojoj su se trebali pojaviti trener Xabi Alonso te igrači Valverde, Thibaut Courtois i Jacob.

Iz španjolskog giganta prvo su zatražili odgodu, a zatim i službeno otkazali sve medijske aktivnosti zbog novonastale situacije koja je ipak prošla bez većih problema.