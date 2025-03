Službeno: Potvrđena je spektakularna povratnička borba Filipa Hrgovića. Ovo je dugo čekao

Najbolji boksač Filip Hrgović borit će se protiv Joea Joycea 5. travnja u Manchesteru u spektakularnoj povratničkoj borbi, potvrdio je promotor Frank Warren. 32-godišnji Hrvat se vraća u ring i bit će zamjena za Dilliana Whytea, koji se trebao boriti protiv Joycea, ali je doživio ozljedu prsta pa je morao otkazati meč.

Hrgović se dugo spominjao kao jedna od zamjena u slučaju da netko od dvojca otkaže meč, a večeras je stigla i službena potvrda. Hrgović je u jednom trenutku bio 13. najbolji teškaš svijeta prema BoxRecovoj ljestvici, ali u zadnjih godinu i pol doživljava stalan pad, pa je trenutno 20. Jedan od razloga je poraz od Daniela Duboisa u zadnjem meču, što mu je bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri nakon 17 pobjeda.

Podsjetimo, u lipnju 2024. godine izgubio je tehničkim nokautom od Daniela Duboisa u meču za privremenog prvaka po IBF organizaciji. Da je Hrgović pobijedio, IBF bi mu morao garantirati napad na pojas. Ipak, najveća posljedica pada na ljestvici je neaktivnost najboljeg hrvatskog borca jer je sada već devet mjeseci bez borbe.

