Službeno je: Zidane više nije trener Reala, a poznat je i mogući nasljednik

Francuz Zinedine Zidane dao je ostavku na mjesto trenera španjolskog prvoligaša Real Madrida, javili su u četvrtak španjolski mediji.

>> Modrićev rekord:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zidane ima ugovor s kraljevskim klubom do 2022. godine, a prije deset dana negirao je oproštaj od igrača. Očekuje se da će službena potvrda o njegovoj ostavci biti objavljena u sljedećih nekoliko sati ili dana.

- Real Madrid objavljuje da je Zinedine Zidane odlučio završiti svoju fazu u klubu kao trener. Vrijeme je da poštujemo njegovu odluku i zahvalimo na profesionalizmu, posvećenosti i strasti sve ove godine i za sve što on predstavlja u ovome klubu. Zidane je jedan od velikih mitova Reala i njegova legenda ide dalje od toga da je bio samo trener i igrač. On zna da je on srce Reala i Real će uvijek biti njegov dom - napisali su.

Zidane je dao ostavku nakon što je Real ostao bez naslova prvaka Španjolske koji je ove godine osvojio Atletico Madrid. Osim toga, Kraljevski klub, 13 puta europski prvak, također je ispao u polufinalu Lige prvaka i prvi put u 11 sezona ostao bez ijednog naslova.

Sada je došla i službena potvrda i označila kraj drugog Zidaneova mandata na čelu Reala. Prvi je put vodio klub kao trener u siječnju 2016. i odveo ga do naslova Španjolske 2017. i tri naslova pobjednika Lige prvaka, a zatim je napustio klub krajem svibnja 2018.

U Real se vratio 2019. godine i osvojio još jedan naslov La Lige, a 2020. španjolski Superkup.

Bivši trener Juventusa Massimiliano Allegri je navodno favorit za Zidaneovog nasljednika na klupi Reala.